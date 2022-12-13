WhatsApp'tan 'Ne konuştuğunuzu unutturacak' özellik yolda

13 Aralık 2022 Salı, 07:00

WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Daha önce fotoğraf ve videolar için geliştirilen özellik, artık metin mesajları için de kullanılabilir olacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için yeni bir özellik geliştirildiği ortaya çıktı. WhatsApp'ın 2.22.25.20 kodlu Android beta sürümünde ortaya çıkan özellik, kullanıcı deneyimini en azından bazılarımız için iyileştirecek gibi görünüyor.

"TEK SEFERLİK MESAJ MODU"

WebTekno'nun haberine göre WhatsApp, bir süre önce bir kez gösterilen fotoğraf ve videolar özelliğini kullanıma sundu. Kullanıcılar, bu özellik kapsamında yalnızca bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve videolar paylaşabileceklerdi. Android beta sürümde görünen yeni özellik ise bu kez de bir kez gösterilen mesaj göndermeye imkan tanıyacak. Bu mod açıkken gönderilen bir mesaj, karşı tarafta sadece bir kez gösterilecek.

WhatsApp'ın geliştirme aşamasındaki yeni özelliği, sohbet gönderme butonuna bir kilit işareti ekleyecek. Tek seferlik mesaj modu açıldığında görülecek bu kilit işareti, mesajın bir kez gösterileceğini anlatacak. Karşı taraftaki kullanıcı ise tıpkı tek seferlik fotoğraf veya videoda olduğu gibi gelen mesajın üzerine dokunup, mesajı görüntüleyebilecek.