Bileği saran telefon, Sihirli yüzük... 2024'ün en merak edilen teknolojik aletleri

HUMANE AI PIN

Humane adlı bir şirketin ürettiği AI Pin, giysilerinize takılan yapay zeka destekli küçük bir cihazdır. Giyilebilir olan bu cihaza sorular sorabilirsiniz ve o da size bir yanıt verecektir. Lazer projektör elinize bir menü ışınlıyor. Daha sonra gezinmek için el hareketlerini kullanabilirsiniz.