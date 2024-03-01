Bileği saran telefon, Sihirli yüzük... 2024'ün en merak edilen teknolojik aletleri
Bu yıl İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde cihaz geliştiricileri bazı ürünlerini tüketiciler ile buluşturdu. İşte 2024'ün öne çıkan teknolojik ürünleri...
BİLEĞİ SARAN MOTOROLA TELEFON
Motorola, bileğinizin etrafını sarmak da dahil olmak üzere bükülebilen konsept bir akıllı telefonunu tanıttı.
LENOVO'NUN TRANSPARAN DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI
Lenovo, tamamen transparan bir ekrana sahip yeni dizüstü bilgisayarını kullanıcılar ile buluşturdu. Cihazın kıyafetinize uygun bir arka plan oluşturma özelliği bile olduğu kaydedildi. Herhangi bir nesne ekranın arkasına yerleştirildiğinde dizüstü bilgisayarın kamerası bunu tespit edebiliyor.
SAMSUNG'UN SİHİRLİ YÜZÜĞÜ: SAMSUNG RING
Samsung Galaxy Ring'i tanıttı. Bu, Güney Koreli teknoloji devinin akıllı yüzükler alanındaki ilk girişimi. Cihazın kalp atış hızı ve uykunuzun yönleri gibi şeyleri takip edebilen sensörlerle donatıldığı kaydedildi. Samsung, bunun akıllı saati ve telefonuyla birlikte kullanıcılara bazı içgörülü sağlık okumaları sağlayabileceğini söyledi.
HUMANE AI PIN
Humane adlı bir şirketin ürettiği AI Pin, giysilerinize takılan yapay zeka destekli küçük bir cihazdır. Giyilebilir olan bu cihaza sorular sorabilirsiniz ve o da size bir yanıt verecektir. Lazer projektör elinize bir menü ışınlıyor. Daha sonra gezinmek için el hareketlerini kullanabilirsiniz.
ROBOT KÖPEKLER
Çinli Tecno firması bir robot köpek sergiledi. Tecno Dynamic 1 olarak adlandırılan bu ürün, şirkete göre Alman çoban köpeğinden esinlenen bir tasarıma sahip.
XIAOMİ SU7
Xiaomi ilk elektrikli aracı olan SU7'yi bu hafta Avrupa'da tanıttı. Araç henüz satışa sunulmadı ve Xiaomi'nin aracı Avrupa'da satıp satmayacağı belli değil.Ancak Çinli teknoloji şirketi ilerlemesini ve son derece rekabetçi elektrikli araç alanına girişini göstermeye hevesli.
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