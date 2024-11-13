Bilim insanları: 'Erkek nesli tehlike altında...'
Bilim insanları, Y kromozomlarının bozulmaya başlaması nedeniyle erkek türünün yok olabileceğini ileri sürdü.
İnsanlar ve memelilerin cinsiyeti, vücutta DNA ve proteinleri içeren iplik benzeri yapılar olan X ve Y kromozomları tarafından belirlenir.
Erkeklerde X ve Y kromozomları bulunurken, kadınlarda iki X kromozomu bulunur. Y kromozomu çok küçüktür ve içinde sadece 45 gen bulunur ve erkeği erkek yapan sadece bir gendir.
Endişe verici bir şekilde, uzmanlar artık Y kromozomunun azaldığını ve bunun da 'erkeksiz bir gelecek' anlamına gelebileceğini öne sürüyor.
Zira Y'nin eskiden X'e çok benzediği ve yaklaşık 900 gene sahip olduğu, şimdi ise bu gen sayısının azalmaya başladığı belirtiliyor.
Avustralyalı genetikçi Jenny Graves, bunun birkaç nedeni olduğunu söylüyor.
Science Focus'a konuşan Graves, “Sperm yapmak için çok sayıda hücre bölünmesi gerekir ve her hücre bölünmesi mutasyon için bir şanstır. Bunun kromozom üzerinde de büyük bir etkisi vardır. Ancak erkek hücrelerinde sadece birer tane X ve Y kromozomu olması, DNA hasarlarını onarmak açısından büyük bir problemdir” ifadelerini kullandı.
"YENİ BİR CİNSİYET BELİRLEYİCİ GEN" YOLDA...
Graves'e göre, kromozomlar ilk olarak 180 milyon yıl önce gelişti ve bu noktaya gelmesi epey zaman aldı. Bu noktada, erkeklerin paniğe kapılmaması gerektiğini belirten Graves, “Kaba hesaplarıma göre kromozomun tamamen yok olmasına daha altı ya da yedi milyon yıl var” dedi.
Graves ayrıca, önümüzdeki yüzyıllarda, bazı kemirgenlerde görüldüğü gibi 'yeni bir cinsiyet belirleyici genin gelişebileceğini' öne sürdü.
KROMOZOM NEDİR?
Kromozom, hücrelerimizin içinde bulunan ve genetik bilgiyi taşıyan yapılardır. DNA'nın sıkı bir şekilde paketlenmiş halidir. Bu paketler, hücre bölünürken düzgün bir şekilde ayrılmalarını sağlar. Her insanda 46 kromozom vardır ve bunlar bizim görünüşümüzden, sağlığımıza kadar birçok özelliğimizi belirleyen genetik bilgileri içerir.
Kısacası, kromozomlar, bir canlının nasıl görüneceğini ve işlev göreceğini belirleyen talimatlar taşıyan genetik bilgi paketleridir.
Kromozomlar, genetik bilgiyi taşırken aynı zamanda ebeveynlerden çocuklara geçen kalıtsal özelliklerin aktarımını da sağlar. İnsanlarda kromozomlar, her bir ebeveynden gelen 23 kromozom çiftinden oluşur, yani 23 anneden, 23 babadan gelir. Bu çiftler sayesinde hem annemizden hem de babamızdan özellikler taşırız.
Örneğin, göz rengimiz, saç yapımız veya bazı hastalıklara yatkınlığımız, bu kromozomlardaki genetik bilgilere bağlı olarak belirlenir.
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