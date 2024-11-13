Bilim insanları: 'Erkek nesli tehlike altında...'

"YENİ BİR CİNSİYET BELİRLEYİCİ GEN" YOLDA...

Graves'e göre, kromozomlar ilk olarak 180 milyon yıl önce gelişti ve bu noktaya gelmesi epey zaman aldı. Bu noktada, erkeklerin paniğe kapılmaması gerektiğini belirten Graves, “Kaba hesaplarıma göre kromozomun tamamen yok olmasına daha altı ya da yedi milyon yıl var” dedi.

Graves ayrıca, önümüzdeki yüzyıllarda, bazı kemirgenlerde görüldüğü gibi 'yeni bir cinsiyet belirleyici genin gelişebileceğini' öne sürdü.