Cep telefonlarında yeni 'casus yazılım' alarmı! 'Sızması için tıklamanıza gerek yok...' Uzmanlar nasıl korunacağımızı açıkladı
Kanada merkezli bir teknoloji şirketi olan Citizen Lab, herhangi bir bağlantıya tıklamaksızın iOS işletim sistemine sahip cihazlara sızan ve hiç fark ettirmeden arka planda çalışıp bilgi toplayan bir casus yazılım buldu...
Toronto Üniversitesi bünyesinde, İnternet açıklıkları ile güvenlik tehditleri üzerine çalışmalar yapan Citizen Lab'in uzman araştırmacılarından John Scott-Railton, sosyal medya uygulaması X'te telefonlara sızan yeni bir casus yazılım hakkında önemli bilgiler paylaştı.
Scott-Railton, söz konusu yazılımın tıklama, dokunma veya herhangi bir eki açmaya gerek olmaksızın, iOS işletim sistemine sahip iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch gibi cihazlara bulaşabildiğini açıkladı.
Araştırmacılar, yaptıkları incelemede, iOS'un son sürümünü (16.6) kullanan iPhone kullanıcılarına ait verilerin, casus yazılım dolayısıyla tehlikede olabileceğini duyurdu.
Şirket, kötü niyetli yazılımın bulunmasının ardından bulguların Apple şirketine bildirildiğini duyurdu. Apple ise yeni bir güncelleme yayınlayarak, olası tehditleri engelleme amacıyla tüm kullanıcıları, "acil olarak cihazlarını güncellemeye" çağırdı.
Apple tarafından yapılan açıklamada, şirketin pek çok ürününü tehdit eden CVE-2023-41064 ve CVE-2023-41061 adlı casus yazılım kodlarının, "cihazları saldırılara karşı savunmasız bırakabileceği" belirtildi.
Öte yandan Kanadalı teknoloji şirketi Citizen Lab, kullanıcıların bu güvenlik açığından nasıl kaçınacağının yollarını anlattı...
Şirket, bu ve bunun gibi karmaşık dijital tehditlere hedef olabilecek kullanıcılar için tasarlanan, 'Kilit Modu'nun açılmasının en etkili yöntemlerden biri olduğunu açıkladı.
KİLİT MODU NEDİR?
iPhone ürünlerinde bulunan; kim oldukları veya yaptıkları iş nedeniyle karmaşık dijital tehditlere hedef olabilecek kişiler için tasarlanmış, isteğe bağlı açılıp kapatılabilen, bir tür koruma kalkanıdır.
Kilit Modu'na ulaşmak isteyenler bu adımları izlemelidir:
"Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Kilit Modu'na gidin, sonrasında Kilit Modu'nu Aç'a dokunun ve sistemi aktive edin."
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