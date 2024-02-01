En iyi hikayeli oyunlar: Gerçek yaşamdan ayırt edemeyeceksiniz!

RED DEAD REDEMPTION 2

Red Dead Redemption 2[a], Rockstar Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan, 2018 aksiyon-macera temalı video oyunu. Red Dead serisinin üçüncü oyunu oldu ve 2010 Red Dead Redemption oyununun bir prequelidir. Hikâye, 1899'da Batı, Ortabatı ve Güney ABD'nın kurgusal bir temsilinde geçmektedir. Oyuncu, oyunun başlarında Van der Linde çetesinin bir üyesi olan kanun kaçağı Arthur Morgan'ı oynamaktadır; sonsözde ise yine çetenin bir üyesi olmuş ancak sonradan çete ile yollarını ayırmış John Marston'ı oynamaktadır, John Marston karakterinin yaşam hikâyesi ise serinin ilk oyunu Red Dead Redemption'de devam eder.