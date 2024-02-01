En iyi hikayeli oyunlar: Gerçek yaşamdan ayırt edemeyeceksiniz!
Video oyun endüstrisi, son yıllarda oyunseverlere gerçek hayatı aratmayacak kadar derin ve etkileyici hikayeler sunmaya odaklandı. Bu heyecan verici oyunlar, oyuncuları büyüleyici karakterlerin, duygusal bağların ve karmaşık dünyaların içine çekerek gerçek dünyadan koparıyor. İşte en iyi hikayeli oyunlar, sizi sürükleyici hikayelerin içine çekecek ve gerçek dünyayı unutturacak kadar etkileyici deneyimler sunuyor.
HADES
Yeraltı dünyasının tanrısı olan Hades'in oğlu ve yeraltı dünyasının Ölümsüz Prensi Zagreus olarak oynadığımız yapımda annemizin, yeraltı dünyasını ve bizi neden terk ettiğini bulmak ve Olimpos'ta yaşayan akrabalarımızı ziyaret etmek için evimizi terk etmeye çalışıyor ve babamıza meydan okuyoruz.
THE LAST OF US
Oyun; tüm dünyayı saran ve bulaşanları birkaç saat içerisinde insanlara saldıran yaratıklara dönüştüren salgın bir hastalığın başlamasından yirmi yıl sonrasını, 2033 yılını konu alır. Hastalık sebebiyle medeniyet büyük ölçüde mahvolmuş ve farklı gruplar hâlinde yaşamak zorunda kalan insanlar, hayatta kalabilmek için birbirleri ve hastalıklılara karşı mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu kıyamet sonrası ortamdaki Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen oyun, orta yaşlardaki erkek karakter Joel'un hastalığa karşı bağışıklığı olan genç kız Ellie'yi Ateşböcekleri adlı ayrılıkçı bir gruba ulaştırması sırasında ikilinin başından geçenleri konu alır.
OUTLAST
Outlast, Red Barrels tarafından geliştirilen ve yayımlanan birinci şahıs hayatta kalma-korku oyunudur. Oyunda, Miles Upshur adındaki bir serbest çalışan gazetecinin Lake County, Colorado dağlarının derinliklerinde bulunan "Mount Massive Asylum" isimli garip olaylar olduğu konuşulan bir akıl hastanesini haber yapmak amacıyla el kamerası ile tek başına hastaneye girmesinden sonra yaşadığı olaylar oynanmaktadır.
DETROİT: BECOME HUMAN
Oyun Kara, Connor ve Markus adlı üç androidin hikâyesine odaklanmaktadır. Hizmet androidi olan Kara evrilip bilinç sahibi olarak efendisinin android kızıyla birlikte kaçmış, bakıcı android Markus kendisini androidlerin özgürlük mücadelesine adamış, Connor ise bilinç sahibi androidleri avlamak üzere görevlendirilmiştir. Bir noktadan sonra hikâyeleri kesişen karakterlerin her birinin kendi konuşma ağacı vardır, karakterlerin yaşama ihtimali oyuncunun kendi seçimlerine bağlıdır.
GOD OF WAR
Sparta ordusunun komutanı olan Kratos, savaşı kaybetmektedir ve ölmek üzere iken savaş tanrısı Ares'ile yaptığı anlaşmaya göre Ares, Kratos'un düşmanlarını yok edecek, Kratos ise Ares'in hizmetine girecekti. Fakat Ares, Kratos'u kandırır ve Kratos'un ailesini (karısını ve kızını) öldürmesine neden olur. Bunun üzerine Kratos, Ares'e hizmet etmekten vaz geçer. Sonra Kratos, kabuslarından kurtulacağı vaatleri ile Olimpos Tanrılarına 10 yıl boyunca durmadan hizmet eder.
CYBERPUNK 2077
Cyberpunk 2077, CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve 2020 yılında CD Projekt tarafından yayınlanan rol yapma türündeki video oyunudur. Cyberpunk serisinden uyarlanan oyun, altı farklı bölgeye sahip distopik açık dünya olan Night City'de geçmektedir. Oyuncular, birinci şahıs bakış açısıyla oynanan oyunda bilgisayar korsanlığı, mekanik beceri, menzilli silah kullanımı ve yakın dövüş gibi seçeneklere sahip V karakterini canlandırmaktadır. Üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanış sadece araç sürüşlerinde yapılabilmektedir.
RED DEAD REDEMPTION 2
Red Dead Redemption 2[a], Rockstar Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan, 2018 aksiyon-macera temalı video oyunu. Red Dead serisinin üçüncü oyunu oldu ve 2010 Red Dead Redemption oyununun bir prequelidir. Hikâye, 1899'da Batı, Ortabatı ve Güney ABD'nın kurgusal bir temsilinde geçmektedir. Oyuncu, oyunun başlarında Van der Linde çetesinin bir üyesi olan kanun kaçağı Arthur Morgan'ı oynamaktadır; sonsözde ise yine çetenin bir üyesi olmuş ancak sonradan çete ile yollarını ayırmış John Marston'ı oynamaktadır, John Marston karakterinin yaşam hikâyesi ise serinin ilk oyunu Red Dead Redemption'de devam eder.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan sert yanıt!
- Demirtaş'ın 7 yıl önceki tahminleri tuttu!
- Manchester United'dan Altay Bayındır'a kötü haber!
- Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi
- FETÖ'ye övgüler dizmişti, kendini böyle savundu
- Can Atalay Meclis'e dönebilir mi?
- 'Bedeli ve sonuçları çok ağır olur'
- 'Filozof Ramazan' öldürüldü
- Fed faiz kararını açıkladı!
- Özel’den Akşener’e ‘Eskişehir’ yanıtı