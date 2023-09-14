FIFA 24'ün pozisyonlarına göre en iyi oyuncuları belli oldu
FIFA serisini yapan EA Sports geçen sene yeni bir karar aldı. Karar kapsamında firma FIFA ile yollarını ayırarak artık oyunlarını EA Sports FC adı altında çıkartacaktı. Bu kapsamda ilk çıkacak oyun olan EA Sports FC 24'ün oyuncularının güçleri açıklandı. Açıklanan oyuncular arasında Süper Lig oyuncuları da yer aldı.
İşte en güçlü Süper Lig oyuncuları:
EN İYİ FORVETLER
Player Alanı
EN İYİ ORTA SAHA OYUNCULARI
EN İYİ DEFANS OYUNCULARI
EN İYİ KALECİLER
EN İYİ OYUNCULAR
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık: Kemal Kılıçdaroğlu
- Cübbeli ile Erdoğan arasında 'İmam Hatip' tartışması
- Eski emniyet müdürlerine hakları iade edildi!
- Her gün 1 avuç: Bütün sindirim sistemi sorunlarına son
- 'Gök gürültülü' sağanak yağış geliyor!
- Fatih Erbakan canlı yayında adaylığını açıkladı!
- Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım!
- 'Soruşturma izni verildi'
- 'Burası Cumhuriyet Halk Partisi'
- İmamoğlu'ndan ilk tepki!