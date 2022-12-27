WhatsApp'tan kullanıcılarına uyarı: Bazı telefonlarda uygulama durdurulacak
Popüler çevrim içi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, birkaç gün içinde 49 akıllı telefon modelinde çalışmayı durduracağını bildirdi.
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, artık bazı telefon modellerinde uygulamaya erişilemeyeceğini duyurdu.
WhatsApp, her yıl cihazların yeni ve güncellenmiş sürümleri piyasaya sürüldüğünden eski telefonların artık uygulamayı desteklemeyeceğini bildirdi.
31 Aralık'tan itibaren 49 akıllı telefon modelinin WhatsApp'a artık erişemeyeceği belirtildi.
Bir WhatsApp sözcüsü konuya ilişkin olarak, "Teknolojideki en son gelişmelere ayak uydurmak için, kaynaklarımızı en yenileri desteklemeye yönlendirmek amacıyla eski işletim sistemlerini desteklemeyi rutin olarak durduruyoruz. İşletim sisteminizi desteklemeyi bırakırsak, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için cihazınızı yükseltmeniz konusunda birkaç kez bilgilendirilecek ve hatırlatılacaksınız" dedi.
HANGİ MODELLERDE UYGULAMA ÇALIŞMAYACAK?
WhatsApp'a artık erişemeyecek telefon listesinde iPhone, Samsung, Huawei ve diğer telefonların birçok modeli yer alıyor.
WhatsApp'ı desteklemeyi bırakacak telefon modellerinin listesi şu şunlar olacak:
iPhone 5
iPhone 5C
Archos 53 Platinum
Grand S Flex ZTE
Grand X Quad V987 ZTE
HTC Desire 500
Huawei Ascend D
Huawei Ascend D1
Huawei Ascend D2
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend P1
Quad XL
Lenovo A820
LG Enact
LG Lucid 2
LG Optimus 4X HD
LG Optimus F3
LG Optimus F3Q
LG Optimus F5
LG Optimus F6
LG Optimus F7
LG Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L4 II
LG Optimus L4 II Dual
LG Optimus L5
LG Optimus L5 II
LG Optimus L5 II Dual
LG Optimus L7
LG Optimus L7 II
LG Optimus L7 II Dual
LG Optimus Nitro HD
Memo ZTE V956
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S3 Mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Xcover 2
Sony Xperia Arc S
Sony Xperia miro
Sony Xperia Neo L
Wiko Cink Five
Wiko Darknight ZT
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