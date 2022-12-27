WhatsApp'tan kullanıcılarına uyarı: Bazı telefonlarda uygulama durdurulacak

27 Aralık 2022 Salı, 16:37

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, artık bazı telefon modellerinde uygulamaya erişilemeyeceğini duyurdu.

WhatsApp, her yıl cihazların yeni ve güncellenmiş sürümleri piyasaya sürüldüğünden eski telefonların artık uygulamayı desteklemeyeceğini bildirdi.

31 Aralık'tan itibaren 49 akıllı telefon modelinin WhatsApp'a artık erişemeyeceği belirtildi.

Bir WhatsApp sözcüsü konuya ilişkin olarak, "Teknolojideki en son gelişmelere ayak uydurmak için, kaynaklarımızı en yenileri desteklemeye yönlendirmek amacıyla eski işletim sistemlerini desteklemeyi rutin olarak durduruyoruz. İşletim sisteminizi desteklemeyi bırakırsak, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için cihazınızı yükseltmeniz konusunda birkaç kez bilgilendirilecek ve hatırlatılacaksınız" dedi.

HANGİ MODELLERDE UYGULAMA ÇALIŞMAYACAK?

WhatsApp'a artık erişemeyecek telefon listesinde iPhone, Samsung, Huawei ve diğer telefonların birçok modeli yer alıyor.

WhatsApp'ı desteklemeyi bırakacak telefon modellerinin listesi şu şunlar olacak:

iPhone 5

iPhone 5C

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 Mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT