Kediniz bir psikopat mı? Cevabı bu testte!

Bu yanıtlar doğrultusunda, araştırmacılar '40 davranış teması' belirledi ve bunları 58 soruluk bir ön test hazırlamak için kullanıldı.

Daha sonra 1463 kedi sahibine bu anket uygulandı, sonuçlar analiz edildi ve test, bugünkü nihai haline ulaştı.