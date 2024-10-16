Kediniz bir psikopat mı? Cevabı bu testte!
Personality Research Journal'da yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, birçoğumuz farkında olmadan bir psikopatla yaşıyor olabiliriz.
İlk bakışta sevimli ve kucaklanası görünen tüylü dostlarımızın da psikolojik sorunları olabilir. Bilim insanları tarafından geliştirilen bu test, 'kedilerde psikopatiyi' mercek altına alıyor.
Her kedi sahibinin, çevrimiçi olarak tamamlayabileceği bu anket, psikopat bir kediyi tanımlamak için kullanılabilecek 46 davranışı ölçüyor.
Araştırmacılar, testi oluşturmak için 549 kişiye kedilerinin cesaret, zalimlik ve engellenme seviyeleri hakkında sorular sordu.
Bu üç özellik aynı zamanda, insanlarda psikopatiyi tanımlayan üçlü modelin de bileşenleri.
Bu yanıtlar doğrultusunda, araştırmacılar '40 davranış teması' belirledi ve bunları 58 soruluk bir ön test hazırlamak için kullanıldı.
Daha sonra 1463 kedi sahibine bu anket uygulandı, sonuçlar analiz edildi ve test, bugünkü nihai haline ulaştı.
'CAT-Tri+ testi' olarak bilinen bu anket, bir kedinin cesaret seviyesine katkıda bulunan 12 farklı davranış hakkında sorular içeriyor.
Örneğin, avlarını öldürmeden önce işkence edip etmedikleri gibi...
Diğer 12 madde ise sahibinin kullandığı eşyalara oturmak gibi davranışları ölçüyor.
Test ayrıca kedinin zalimlik eğilimlerini değerlendiriyor ve 'yanlış davranışlar sonrası suçluluk duyup duymaması' gibi durumları sorguluyor.
Modele, bu üçlü özelliklere ek olarak, 'evcil hayvan-dostu olmayan' ve 'insan-dostu olmayan' gibi iki ek özellik daha dahil edilmiş.
Bu model, evcil hayvan sahiplerinin kedilerini daha iyi anlamalarına ve onların refahını iyileştirmek için adımlar atmalarına yardımcı olabilir.
Örneğin, cesur bir kediye sahip olanlar için kedi ağaçları ve yüksek tırmalama direkleri faydalı olabilir.
Son olarak, bu test hayvan barınaklarının kedilere uygun sahipler bulmasına da yardımcı olabilir.
Not: CAT-Tri+ testinin Türkçe versiyonu ve puan cetveline basit bir Google aramasıyla ulaşabilirsiniz, bol şans!
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