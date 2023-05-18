Game Pass için mayıs ayı boyunca sunulacak oyunlar belli oldu

Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:29

Güncelleme: 18.05.2023 - 10:29

Xbox Game Pass aylık bir abonelik sistemi ve 100'den fazla oyuna sınırsız erişim sunuluyor. Oyun servisine yeni oyunlar her ay ekleniyor. Daha önce 15 Mayıs'a kadar sunulacak oyunlar açıklanmışken şimdi bu liste güncellendi.

Açıklanan oyunların 1'i konsol diğerleri hem konsol hem de PC tarafında oynanabiliyor.