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Game Pass için mayıs ayı boyunca sunulacak oyunlar belli oldu

Microsof'un Xbox Game Pass abonelik sistemine yeni oyunlar ekleniyor. Mayıs ayında gelen bütün oyunlar açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:29
Game Pass için mayıs ayı boyunca sunulacak oyunlar belli oldu
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Xbox Game Pass aylık bir abonelik sistemi ve 100'den fazla oyuna sınırsız erişim sunuluyor. Oyun servisine yeni oyunlar her ay ekleniyor. Daha önce 15 Mayıs'a kadar sunulacak oyunlar açıklanmışken şimdi bu liste güncellendi. 

Açıklanan oyunların 1'i konsol diğerleri hem konsol hem de PC tarafında oynanabiliyor. 

  • Eastern Exorcist (Konsol/PC) - Mayıs 18
  • Ghostlore (Konsol) - Mayıs 18
  • Planet of Lana (Konsol/PC) - Mayıs 23
  • Cassette Beasts (Konsol) - Mayıs 25
  • Massive Chalice (Konsol/Cloud) - Mayıs 25
  • Railway Empire 2 (Konsol/Cloud/PC) - Mayıs 25
  • Chicory: A Colorful Tale (Konsol/PC) - Mayıs 30

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