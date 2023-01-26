Xbox Game Pass'e yakında geleceği açıklanan oyunlar

Microsoft, ocak ayı bitmeden Xbox Game Pass'e gelecek oyunları açıkladı. Oyunlar arasında Age of Empires II: Definitive Edition ve daha fazlası var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 10:45
Xbox Game Pass'e yakında geleceği açıklanan oyunlar
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Microsoft'un oyun hizmeti Xbox Game Pass için ocak ayı bitmeden hangi oyunların geleceği duyuruldu. Ocak ayının sonunda gelecek olan oyunlara ek olarak bazı oyunlar da 31 Ocak'ta platformdan ayrılacak.

Xbox Game Pass'e ocak ayında gelecek oyunların listesi

-Hi-Fi Rush (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)

-GoldenEye 007 (Bulut ve Konsol) – 27 Ocak 

-Roboquest (Konsol) – 30 Ocak 

-Age of Empires II: Definitive Edition (Bulut ve Konsol) – 31 Ocak 

-Inkulinati (Bulut, Konsol ve PC) – 31 Ocak 

-JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R (Bulut, Konsol ve PC) – 31 Ocak 

-Darkest Dungeon (Bulut, Konsol ve PC) – 2 Şubat

-Grid Legends (Bulut) EA Play – 2 Şubat 

-Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (Bulut, Konsol ve PC) – 7 Şubat 

31 Ocak'tan sonra Game Pass’ten ayrılacak oyunlar:

-Donut County (Bulut, Konsol ve PC)

-Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Konsol ve PC) 

-Telling Lies (Bulut, Konsol ve PC) 

-Worms WMD (Bulut, Konsol ve PC) 


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