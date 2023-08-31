GameX nedir? GameX nerede ve ne zaman? Aleyna Tilki ve Ece Seçkin konseri ne zaman?
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen GameX fuarı son dönemlerde insanlar tarafından oldukça merak edilmeye başlandı. Fuar etkinlikleri kapsamında yer alan Aleyna Tilki ve Ece Seçkin konserleri de insanlar tarafından çok merak ediliyor. Peki GameX nedir? GameX nerede ve ne zaman? İşte GameX fuarı ve etkinlikleri hakkında bütün bilgiler...
Türkiye'de son dönemlerde oyun sektörü günden güne daha da popüler olmaya başladı. Birçok insan tarafından takip edilen oyun sektörünün en büyük fuarlarından biri olan GameX son zamanlarda oldukça merak ediliyor. Peki GameX nedir? GameX nerede ve ne zaman?
GAMEX NEDİR VE NE ZAMAN?
Türkiye'nin en büyük dijital oyun fuarlarından biri olan GameX fuarı 30 Ağustos'ta başladı. Oyun sektörünün önde gelen markaları, geliştiricileri, yayıncıları ve oyuncularının katıldığı fuarda insanlar sektör hakkında daha iyi bilgi edinebiliyor. Ayrıca çeşitli yapılan eğlencelere de katılıyor.
GAMEX FUARI NEREDE?
GameX fuarı bu sene TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Fuar 4 gün boyunca devam edecek.
GAMEX ALEYNA TİLKİ KONSERİ NE ZAMAN?
GameX fuarında oyun sektörünün önde gelen isimleri haricinde çeşitli eğlenceler de katılımcılar için düzenleniyor. Bu sene Aleyna Tilki ve Ece seçkin konserleri fuarda yer alan etkinliklerden oldu. Aleyna Tilki konseri 31 Ağustos Perşembe günü düzenlenecek. Ece Seçkin konseri ise 1 Eylül Cuma günü fuar etkinliği kapsamında düzenlenecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hakemlik yerine işverenin noterliği yapıldı'
- 'Gidenlerin kanları kurumadan...'
- Memurun zam oranı belli oldu
- İkinci el araç ve gayrimenkul satışına düzenleme
- Benzine indirim pompaya yansıdı!
- Bakan Işıkhan'dan 'memur zammı' açıklaması
- İşte meslek meslek memur maaşları...
- Sabancı çiftinin sağlık durumunda yeni gelişme
- YKS 833'üncüsü Boğaziçi'ne giremedi!
- Birlikte oldukları iddia ediliyordu: Cevap geldi!