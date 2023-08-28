Oyuncular oyun tamamlansın diye 600 milyon dolar yatırdı

Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:31

Güncelleme: 28.08.2023 - 10:31

Cloud Imperium Games tarafından geliştirilen bilimkurgu RPG Star Citizen, uzun süren geliştirme sürecine rağmen hala devasa bir kitlesel fonlama kampanyasıyla tanınıyor. Bugün erken saatlerde, oyunun bağımsız geliştirici ekibinin resmi fon takipçisi, projenin bir başka büyük kilometre taşını aştığını duyurdu.

Yaklaşık bir yıl önce, Star Citizen projesi yarım milyar dolarlık fonlamayı geçmişti. Bu süreden sonra sadece 11 ay içinde, topluluk devam eden gelişim için toplam 600 milyon doların üzerinde fon sağladı.

SADECE MAYIS AYINDA 20 MİLYON DOLAR TOPLANDI

2023 yılı, özellikle Mayıs ayı, stüdyonun fon toplama çabaları için oldukça aktif geçti. Bu dönemde topluluktan neredeyse 20 milyon dolar daha fazla fon toplandı ve bu rakamlar önemli ölçüde arttı. Bunun ana nedeni, o dönemde gerçekleşen büyük çaplı ücretsiz oyun etkinliği sayesinde oyunun neredeyse tüm uzay gemilerine ve araçlarına erişim sunulmasıydı.

2023 aynı zamanda Star Citizen'ın geliştirme hedeflerini aştığını da gösterdi. Mart ayında, Cloud Imperium Games, Alpha 3.18 güncellemesini sunarak oyunun en büyük güncellemesini sundu. Bu güncelleme, uzun süredir beklenen özelliklerden bazılarını içeriyordu, bunlar arasında Kalıcı Varlık Akışı, kurtarma mekaniği ve kargonun yeniden düzenlenmesi yer alıyordu.

Mayıs ayında ise bir sonraki üç aylık içerik güncellemesi olan Alpha 3.19 yayınlandı. Bu güncelleme, Lorville şehrinin revizyonunu, oyuncu işe alım iyileştirmelerini ve geliştirilmiş çekici ışın etkileşimlerini içeriyordu.

Star Citizen'ın gelecekteki güncellemeleri hakkında yol haritası, Persistant Universe bölümü için Alpha 3.20 güncellemesinin yakında geleceğini gösteriyor. Bu güncelleme, Crusader'ın üzerine yeni bir alçak dünya yörünge istasyonu, yeni kargo etkileşimleri, görevler ve kara araçlarına yönelik iyileştirmeler getirecek.