Geçen ay en çok indirilen uygulamalar ve oyunlar hangileri?

Yayınlanma: 10.05.2023 - 06:25

Güncelleme: 10.05.2023 - 06:25

Nisan ayında en çok indirilen mobil uygulamalar ve oyunlar arasında ortaklar olsa da genel anlamda iki uygulama mağazasındaki tercihler değişiklik gösterebiliyor.

UYGULAMA MAĞAZASINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Her iki uygulama mağazasından toplanan verileri açıklayan AppFigures, nisan ayında en çok indirilen App Store uygulamasının 12 milyonla CapCut olduğunu gösteriyor. İkinci sırada TikTok, sonrasında sırayla Google Maps, Google, Instagram, YouTube, WhatsApp ve Gmail yer alıyor.

Play Store tarafında ise en çok indirilen mobil uygulama 36 milyonla Instagram oldu. Onu Facebook, TikTok, WhatsApp, Snapchat, Telegram ve Capcut takip etti.

Nisan ayında en çok indirilen mobil oyunlar ise App Store tarafında Monopoly GO! oldu. Onu Roblox, Royal Match, Gardenscapes, Block Blast Adventure Master ve Subway Surfers takip etti.

Play Store'da ise ilk sırada Dream11 var. Subway Surfers, Candy Crush Saga, Roblox, Attack Hole, My11Circle göbö oyunlar en çok indirilenler arasında yer almış.

İstatistiklere göre dünya çapında en çok indirilen 10 mobil oyun toplamda 124 milyon kişinin telefonuna ulaştı.



