Play Store kullanıcılarını kızdıracak 'daha fazla reklam' hamlesi

Yayınlanma: 08.05.2023 - 10:13

Güncelleme: 08.05.2023 - 10:13

Android tarafın uygulama mağazası Google Play Store bir süredir reklamlarla gündeme geliyor. Uygulama mağazasında bir süredir reklamlar yer alsa da sayısı 'o kadar da' fazla değildi ancak yenilenen karar sonrası mağazadaki reklam sayısında önemli bir artış olacak.

GOOGLE PLAY STORE'DA DAHA FAZLA REKLAM GÖRECEĞİZ

Reklamlara her uygulama ve internet sitesinde rastlıyor olsak da uygulama mağazalarında özellikle çok da görmüyorduk. 2 buçuk milyarlık aktif kullanıcısıyla en popüler uygulama mağazası olan Play Store'da ise sınırlı süreli olan etkinlikler ve sponsorlu öneriler çıkmaya başladı.

Kısa bir süre sonra daha fazla kullanıcıya ulaşması beklenen bu reklamların sayısının artması Google'a reklam üzerinden daha fazla gelir kazandıracak.

Öte yandan Google'ın tepki çeken tek reklam kararı bu da değil. Gmail tarafında aldığı kararla daha önce e-postaların belirli kısımlarında üstte çıkan 'sponsorlu reklam içerikleri' yeni dönemde önemli e-postaların da oludğu aktif olarak kullanılan alanlara da taşmaya başladı. Yani kullanıcıların bir çoğu gelen e-postanın sponsorlu mu yoksa resmi bir e-posta mı olduğu anlaması zorlaştı.

Google'ın aldığı yeni reklam politikası kararları şu anda pek hoş karşılanmıyor ve sosyal medyada konu hakkında tartışmaların oluşmasına neden oluyor.