NVIDIA’dan Türkiye'ye özel karar: GeForce Now kullanım süresi kısıtlandı
Ekran kartı üreticisi NVIDIA, GeForce Now sistemini Türkiye’ye kısıtlama kararı aldı. Artık ücretli aboneler istediği kadar sistemden yararlanamayacak.
Dünya’nın en büyük ekran kartı üreticilerinden biri olan NVIDIA’nın, GeForce Now isimli bir sistemi bulunuyor. Bu sistem sayesinde internet bağlantınız yeterliyse uzaktan bir bilgisayara bağlanarak sahip olduğunuzu oynayabiliyorsunuz.
Bu sayede de kullanıcıların oyun oynamak için bilgisayarlarında yüksek donanıma sahip olmaları gerekmiyordu. Doların kurunun artması nedeniyle Türkiye’de PC’ler oldukça pahalı hale geldi. Bundan dolayı da GeForce Now’ın sistemini Türkiye’de birçok kişi kullanıyor.
Bunun farkında olan NVIDIA da sistemin ihtiyaç duyduğu sunucuları Türkiye’ye GAME+ ortaklığı ile getirmişti. NVIDIA son aldığı kararla birlikte Türkiye’ye özel GeForce Now sistemine kısıtlama getirdi.
'GÜVENLİK' GEREKÇESİ
28 Mart'ta yürürlüğe girecek olan kısıtlama kapsamında artık Türkiye’den bağlanan ücretli abonelik almış kullanıcılar aylık 200 saat kullanabilecek. Yani ücretli aboneler bile artık 6 saat sistem üzerinden oyun oynayabilecek.
Konu ile ilgili GAME+ tarafından yapılan açıklama ise şöyle oldu:
“Son dönemde GAMEPLUS’a kayıtlı bazı Premium hesapların oyun deneyimini ve servis kapasitesini kötü yönde etkileyen sonuçları olan; amaç dışında uygunsuz kullanımları olduğunu tespit ettik. Ne yazık ki; bu tür kullanımlar Premium kullanıcılarımızın oyun deneyimini negatif etkilemektedir.”
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