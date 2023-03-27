NVIDIA’dan Türkiye'ye özel karar: GeForce Now kullanım süresi kısıtlandı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 15:11

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 15:11

Dünya’nın en büyük ekran kartı üreticilerinden biri olan NVIDIA’nın, GeForce Now isimli bir sistemi bulunuyor. Bu sistem sayesinde internet bağlantınız yeterliyse uzaktan bir bilgisayara bağlanarak sahip olduğunuzu oynayabiliyorsunuz.

Bu sayede de kullanıcıların oyun oynamak için bilgisayarlarında yüksek donanıma sahip olmaları gerekmiyordu. Doların kurunun artması nedeniyle Türkiye’de PC’ler oldukça pahalı hale geldi. Bundan dolayı da GeForce Now’ın sistemini Türkiye’de birçok kişi kullanıyor.

Bunun farkında olan NVIDIA da sistemin ihtiyaç duyduğu sunucuları Türkiye’ye GAME+ ortaklığı ile getirmişti. NVIDIA son aldığı kararla birlikte Türkiye’ye özel GeForce Now sistemine kısıtlama getirdi. 'GÜVENLİK' GEREKÇESİ

28 Mart'ta yürürlüğe girecek olan kısıtlama kapsamında artık Türkiye’den bağlanan ücretli abonelik almış kullanıcılar aylık 200 saat kullanabilecek. Yani ücretli aboneler bile artık 6 saat sistem üzerinden oyun oynayabilecek.

Konu ile ilgili GAME+ tarafından yapılan açıklama ise şöyle oldu: