Geleceğin balığı: 3D baskıyla yapılan somon şimdi marketlerde!

Yayınlanma: 15.09.2023 - 12:11

Güncelleme: 15.09.2023 - 12:11

Gıda teknolojisi startup'ı Revo Foods, 3D baskılı vegan somon filetosunu tanıtarak gıda dünyasında büyük bir çığır açmaya hazırlanıyor. "THE FILET - Inspired by Salmon" adını taşıyan bu yenilikçi ürün, Avusturya süpermarketlerinin raflarında 14 Eylül'de yerini alacak ve bu alanda bir ilke imza atacak.

3D baskılı balıkların amacı, geleneksel balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği uygulamalarının yerine daha çevre dostu bir alternatif sunmaktır. Bu yaklaşım, aşırı avlanma nedeniyle tehdit altında olan birçok balık türünün korunmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda, deniz habitatlarının tahrip edilmesi ve su kirliliği gibi çevresel sorunlara da çözüm sunuyor.

Revo Foods'un CEO'su Robin Simsa, "Küresel balık stoklarının yüzde 60'ının aşırı avlandığını" belirterek, 3D baskı teknolojisinin vahşi balık popülasyonlarına zarar vermeden sürdürülebilir balık ürünleri üretmeye olanak tanıdığını vurguluyor.

YÜKSEK PROTEİN VE OMEGA-3 İÇERİYOR

Bu özel vegan somon ürünü, filamentli mantarlardan elde edilen bir mikoprotein kullanılarak üretilmektedir. Yüksek protein ve Omega-3 içeriği sayesinde vegan somon, "A" Nutriscore derecesi alacak kadar besleyicidir. 3D baskılı balıkların, lezzet, doku ve besin değerlerinin özelleştirilebilmesi, farklı beslenme ihtiyaçlarına ve kişisel zevklere uygun ürünlerin üretilmesini mümkün kılar.

Ancak, gerçek balık tadı ve dokusunu taklit etmek 3D baskılı balık üretiminde büyük bir zorluk olmuştur. Bilim insanları ve araştırmacılar, bu deneyimi geliştirmek için tarifler ve baskı yöntemlerini optimize etmek için çalışmaktadır.

GIDA DEVRİMİNE GİDİYORUZ

Robin Simsa, "Endüstriyel ölçekte 3D gıda baskısının kilometre taşıyla birlikte, gıdaların tam olarak müşteri ihtiyaçlarına göre hazırlandığı bir çağa, yaratıcı bir gıda devrimine giriyoruz" dedi.