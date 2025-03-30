Gelişmiş özellikleri olmayan Light Phone 3 tanıtıldı! 799 dolara satılıyor

Yayınlanma: 30.03.2025 - 01:12

Güncelleme: 30.03.2025 - 01:12

Temel bazı özelliklere sahip olan telefon, tasarımıyla da geçmiş yıllardaki telefonları anımsatıyor. Minimalist ve kısıtlı özellik sunmasıyla öne çıkan Light Phone serisi, telefonların komplike olmasını eleştiren ve basit birkaç özelliğin olmasını isteyenlere sesleniyor.

Light Phone 3, önceki modele göre oldukça yüksek bir fiyattan satışa çıktı. Telefonun bir önceki modeli 299 dolarken, yeni versiyon 799 dolarlık fiyatla çıktı.

SADECE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERE SAHİP TELEFON

Telefonda, 3,92 inç büyüklüğünde OLED ekran bulunuyor. Bunun yanında, telefonun tasarımı Blackberry ve Nokia Lumia arası bir noktada duruyor. Arama, alarm, podcast, müzik, not ve zamanlayıcı gibi birkaç işlev sunan telefonda 50 MP bir kamerası bulunuyor. Ön tarafta da 8 MP kamera yer alıyor.

Telefonda aynı zamanda, metal bir gövde bulunuyor ve USB-C bağlantı noktası ile şarj oluyor. Dijital cüzdan ve NFC özelliği sunulan telefonun 128 GB depolama alanı ve 6 GB RAM'i de var.