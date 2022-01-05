İnternetsiz kaldığı iki haftada öğrendi: Rubik küplerden portre yapıyor
Antalya'da yaşayan 27 yaşındaki Burak Deveci, internetsiz kaldığı 2 haftada çözmeyi öğrendiği rubik küplerle portreler yapıyor. 'Pixel art' tekniği çizimleri ile rubik küpleri birleştiren Deveci, "Şu anki dünya rekoru 86 bin küple Çin'de kırılmış. Hedefim, 100 bin küple dünya rekoru kırmak" dedi.
Anadolu Üniversitesi Heykel Bölümü'nden mezun olan Burak
Deveci, 2017 yılında, arkadaşında kalırken internetsiz 2 hafta geçirdi. Deveci,
bu sırada sıkıntıdan evde bulduğu rubik küpü çözmeye çalıştı. Bir süre rubik
küpleri çözen Deveci, lise yıllarından bu yana devam ettiği 'pixel art'
tekniğiyle yaptığı çizimlerle bunları birleştirmeye karar verdi. Aldığı 520
küpün 5 rengini kullanarak, ünlülerin portrelerini yapmaya başlayan Deveci'nin
çalışmaları büyük beğeni topladı.
ÖNCE YAPIYOR SONRA YIKIYOR
Bir portrenin çizimi, renklendirmesi, yapımı gibi süreçler
için neredeyse 1 gününü harcayan Burak Deveci, küp sayısını artırabilirse daha
güzel portreler ortaya çıkarmak istediğini söyledi. Bugüne kadar Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk, komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Ozan Güven dahil birçok
ismin portrelerini yapan Deveci, en son 23 Aralık'ta doğum günü olan Demet
Akbağ'ın portresini yaptı. Deveci'nin portrelerin yapımında ve sonra yıkımında
çektiği videolar, sosyal medyada da beğeni topluyor.
'YAPIM SÜRECİNDE GÖZLERİM BOZULUYOR'
Yapım aşamasında zaman zaman zorluk yaşadığını söyleyen
Burak Deveci, "'Pixel art' üzerine işler yapıyorum. Bunu rubik küplerle
birleştirip, ünlülerin portrelerini yapıyorum. 2017 yılında internetsiz
kaldığım 2 hafta boyunca yapacak bir şey bulamayınca, sıkılıp başladım. Küpleri
çözdükten sonra kendi alanımla birleştirebilirim, diye düşündüm. Sonuçta
olabildiğini gördüm ve küp alıp yapmaya başladım. Tasarım süreci, video çekimi,
kurgulaması gibi işlemler bir günümü alıyor. Yapım sürecinde yakından bakmaktan
gözlerim bozuluyor ama bittikten sonra geri çekilip, bakınca çok mutlu oluyorum"
dedi.
'FİYATLARI 40 BİN LİRAYI BULUYOR'
Güncel fiyatlarıyla küplerinin sayısını artıramadığını
söyleyen Deveci, "Daha önce Cem Yılmaz, Ozan Güven, Kobe Bryant gibi
birçok kişinin portresini yaptım. Şu an elimde 520 küp var. Tabi küp sayısı
arttıkça portreler daha net ve güzel işler çıkar ama güncel fiyatlarıyla sayıyı
artırmakta zorlanıyorum. Şu anki dünya rekoru 86 bin küple Çin'de kırılmış.
Hedefim, 100 bin küple dünya rekoru kırmak. Hem ülkemize bir katkı olsun hem de
güzel bir anıt olsun isterim. 100 bin küpün boyutu 13 metreye 27 metre"
diye konuştu.
Yaptığı eserlerin maliyetinin yüksek olduğunu belirten Burak Deveci, "Küplerde 6 renk var, ben 5 renk kullanarak bu portreleri yapıyorum. Şu an yaptığım performanslar ile para kazanıyorum ama tablo yapıp, satmak çok isterim ancak küp fiyatlarındaki artış nedeniyle çerçevelenmesi, gönderilmesi derken 40 bin lirayı bulabiliyor" dedi.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- 'Türkiye geneli dükkânları kapatıyoruz'
- FOX TV’den 'Maske Kimsin Sen?' kararı
- Benzin, mazotun ardından bir zam daha
- Koronavirüsün sonu için tarih verildi!
- Erdal Özyağcılar'dan üzen haber
- Okuyan ve Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
- Tütüncü yolcu Yiğit Bulut mu?
- Erdoğan'a çok sert emekli maaşı tepkisi
- Demirören ve 5 şirketin döviz oyunu
- Bir sigara grubuna daha dev zam