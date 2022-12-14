Android kullanıcılarını etkileyen yeni virüs bulundu

14 Aralık 2022 Çarşamba, 11:59

Android kullanıcılarını etkileyen yeni bir uygulama virüsü fark edildi. Daha önce Samsung tarafından açıklanan bir virüs bulunuyordu. Şimdi ise siber güvenlik araştırma uzmanlarının fark ettiği kötü amaçlı yazılım, ERMAC bankacılık truva atını kullanıyor. İki kötü amaçlı yazılım popüler Android uygulamalarına sızıyor ve yazılımı kullanıcının telefonuna gizliyor.

ANDROID KULLANICILARI TEHLİKE ALTINDA

Kötü amaçlı yazılımları tespit eden siber güvenlik firması ThreatFabric, yayınladığı raporda ERMAC bankacılık truva atını kullanan kötü amaçlı yazılımı tespit etti. Zombinder hizmetini deşifre etmeyi başaran uzmanlar, yazılımın nereden yayıldığını tespit etti.

Windows ve Android için indirme seçeneğinin sunulduğunu aktaran uzmanlar, kullanıcıların ERMAC bankacılık truva atını içeren indirmeyi yaptıktan kötü amaçlı kişilerin, e-postalarını, iki faktörlü kimlik doğrulama kodları ve diğer pek çok kişisel bilgiyi çalabildiğini aktardı.

Öte yandan Zombinder aynı zamanda Android'de popüler uygulamalara da sızabiliyor. Yasal ve güvenilir olarak görülen uygulamalara dahi yapışabilen bu yazılım, kullanıcıların bir sonraki güncellemeye kadar bilgilerini çalabiliyor.