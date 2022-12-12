Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü tanıtıldı

12 Aralık 2022 Pazartesi, 07:25

Xiaomi'nin gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtılan MIUI 14 ile kullanıcıları bir hayli sinir eden bir özelliği ortadan kaldırıyor. Eskiden kullanılmasa dahi kaldırılamayan sistem uygulamaları vardı. İşte bu uygulamaları yeni arayüz ile birlikte kolaylıkla kaldırabileceksiniz. Xiaomi, yeni arayüzle birlikte yeni özellikler de sunuyor. Bu özellikler arasında en çok dikkat çekeni foton motoru oldu.

GÜÇ TÜKETİMİNİ ÖNEMLİ ORANDA AZALTACAK, İŞTE DİĞER YENİLİKLER

Yeni özellik, 3. parti uygulamalarda güç tüketimini yüzde 22 oranında azaltacak.

MIUI 14 ile birlikte gelecek yeni foton motorunun 3. parti uygulamalarda güç tüketimini yüzde 22 oranında azaltacağı söyleniyor. Webtekno'nun haberine göre MIUI 14'ün foton motoru özelliği, Qualcomm Snapdragon 8Gen1, 8+ ve 8 Gen2 yonga setleriyle çalışan modelleri destekliyor. Bu noktada foton motorunu destekleyecek telefonlar ise şu şekilde:

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Redmi K50 Ultra

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Redmi K50G

MIUI 14, daha az sistem kaynağı kullanacak.

Android 13 tabanını kullanan yeni arayüz MIUI 14, aynı zamanda daha az sistem kaynağı kullanacak. Bununla birlikte depolama alanında daha az yer kaplayacak olan arayüz, gizlilik konusunda da bazı yeniliklere sahip. Şirketin yaptığı etkinlikte sistem performansıyla ilgili yaptığı diğer önemli iddia ise sistem akıcılığı üzerine oldu.

Android 13 ve MIUI 14 ikilisinin birlikte sistem akıcılığını yüzde 88 oranında artırdığı açıklandı. Pek çok alanda uçtan uca şifreleme hizmeti sunan MIUI 14, kullanıcıların güvenliğini artırmak için işlemleri bulut yerine doğrudan cihaz içerisinde yapıyor.

MIUI 14 ile birlikte süper simgeler geliyor.

MIUI 14'ün en dikkat çekici özelliklerinden biri de "süper simgeler" adı verilen bir özellik oldu. Ana ekrana istediğiniz sembolleri eklemenizi sağlayan bu özellik, telefonunuzu kişiselleştirmenizin de önünü açıyor.



MIUI 14, 2023'ün ilk çeyreğinde çıkış yapacak. İlk başta Xiaomi 13 ve 13 Pro'ya gelecek Android 13 tabanlı MIUI 14'ün ilerleyen dönemde diğer telefonlara da gelmesi bekleniyor.