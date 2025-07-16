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Gemini artık akıllı saatlerde

Gemini artık akıllı saatlerde

16.07.2025 21:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gemini artık akıllı saatlerde

Google'ın yapay zekası Gemini, Wear OS temelli akıllı saatlerde yer alıyor.

Google, yapay zekasıyla ilgili çalışmalarını sürdürürken, Gemini'yi Play Store'da yayınladığı bir güncelleme ile akıllı saatlere de getirdi. Wear OS temelli akıllı saatler için getirilen Gemini, Samsung'un Galaxy Watch serileri ve Google'ın Pixel model akıllı saatleri için kullanımda. 

GEMINI AKILLI SAATLERDE HANGİ İMKANLARI SUNACAK?

Akıllı saatinizdeki Gemini ile mesaj gönderebilir, bilgi alabilir, müziği kontrol edebilir ya da hatırlatmaları hızlı bir şekilde ekleyebilirsiniz.

Cihazınızda Gemini'yi kullanmak için öncelikle güncellemeyi indirmeniz gerekiyor. Güncellemeyi indirdikten sonra Google Asistan yerine Gemini'yi kullanabileceksiniz. Hey Google ile kullanabileceğiniz Gemini, uygulamalardan ya da diğer uzantılardan bilgileri aktarabiliyor. 

Gemini'nin verdiği cevaplar metinlere ek olarak görsel yanıtları da içerebiliyor. Öte yandan Gemini'nin hata yapabileceği, alınan bilginin tekrar kontrol edilmesi öneriliyor. 

İlgili Konular: #Google Gemini #google yapay zekası #Gemini

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