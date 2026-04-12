PlayStation 6'ya yönelik yeni iddialar

Sony'nin geliştirmekte olduğu PlayStation 6 için yeni bir tahmin geldi. Buna göre Sony, tek bir oyun konsolu yerine üç farklı model sunacak. Çok yüksek fiyatlara çıkması beklenen oyun konsolunun standart versiyonuna ek olarak uygun fiyatlı 'lite' bir versiyon ve güçlü bir el konsolu daha eklenecek. Bu da tek bir cihaz yerine farklı alternatiflerle beraber çıkış yapacağını gösteriyor.

Daha önce yaptığı sızıntılarla bilinen kaynaklardan Moore's Law is Dead, konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Buna göre Sony, tek bir cihaz tanıtmayacak. PlayStation 6 Lite, PlayStation 6 ve PlayStation 6 Portable adında üç farklı cihaz tanıtacak. Bu cihazların da tahmini fiyatları Lite versiyon için 350 ila 550 dolar aralığı, standart PlayStation 6 için 500 ila 700 dolar ve Portable versiyon için 700 ila 1000 dolar gibi bir fiyat biçilebilir.

Bu yaklaşımın temelinde ise maliyetleri ve bileşenleri ayarlayarak düzenlemek var. Bu cihazlarda farklı güçlerde ve farklı markaların donanımlarına yer verilecek ve bu da özellikle fiyat tarafında farklı kullanıcılara seslenecek.