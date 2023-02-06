Global tablet satışları açıklandı! Hangi marka lider?
Yeni açıklanan global tablet ve Chromebook satışlarında dikkat çeken markalar yer alıyor.
International Data Corporation(IDC) tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre global anlamda tablet ve Chrombook cihazlarının 2022'deki satış rakamları belli oldu. Apple, Samsung, Amazon, Lenovo ve Huawei tarafından üstlenen satışlarda lider de açıklandı.
TABLET SATIŞLARINDA APPLE LİDER
Global tablet satışlarında 2022 yılında en iyi satışlar Apple'da oldu. iPad modelleriyle 61.8 milyon olarak açıklanan şirkete, Samsung eşlik ediyor. 30.3 milyon satış ile Samsung ikinci sırada yer alıyorken, 16 milyon ile Amazon üçüncü sırada, 11.6 milyon ile Lenovo dördüncü sırada ve son sırada 9.1 milyon satış ile Huawei yer alıyor.
Chromebook tarafında ise işler hiç beklendiği gibi gitmiyor ve düşüş yaşanıyor. 2022 yılında yaşanan düşüşlere rağmen lider konumundaki Acer, 4.2 milyon adet satış yapabildi. Bir önceki yılla kıyaslandığında ise 33.8'lik bir pazar kaybı var. Dell, 4.1 milyon ile ikinci sırada yer alıyor ve üçüncü sırada Lenovo 3.7 milyon ile bizleri karşılıyor. Beşinci sırada ise 1.3 milyon adet ile Asus yer alıyor.
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