PlayStation oyunları Steam'de ne kadar sattı?

Bazı PlayStation oyunları Steam ile PC tarafına geldi. Peki PS tarafındaki kadar popüler olabilirdiler mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 17:57
PlayStation oyunları Steam'de ne kadar sattı?
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Ortaya çıkan bir sızıntıda sevilen PlayStation oyunlarının Steam performansı da iyi görünüyor. Hazırlanan grafiğe göre 2020'de Steam'e gelen Horizon Zero Dawn, sadece burada 3.3 milyon satış yapmayı başardı. 

Bir diğer sevilen PS oyunu God of War ise 2 buçuk milyon satış yaparken, Days Gone, 1.7 milyon adet satmış. Marvel's Spider-Man Remastered ise 1.3 milyonluk satış yapmış.

Öte yandan Uncharted: Legacy of Thieves Collection 482 bin satılırken, Sackboy: A Big Adventure 63 bin satış rakamına ulaşmış.

Sony'nin bu noktada Steam açılımı başarılı ilerlemiş gibi görünüyor.


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