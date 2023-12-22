Steam'de Kış İndirimleri başladı! Hangi oyun ne kadar indirimde?
Steam'de bu sefer de kış sezonu indirimleri başladı. Türkiye'de fiyatları dolar kurundan vermeye başlayan Steam'de indirim sezonları artık daha önemli.
Steam'de kış dönemi başladı. Oyunlarda başlayan bu yeni indirimler popüler oyunları almayı daha kolay hale getirebilir.
Steam'deki Kış İndirimi 21 Aralık'ta başladı ve 4 Ocak 21.00'e kadar sürecek.
STEAM KIŞ İNDİRİMİ BAŞLADI! İŞTE İNDİRİMDEKİ OYUNLAR
Bu kapsamda indirime giren oyunlar arasında Elden Ring, Dead by Daylight, Forza serisi, Resident Evil 4 Remake ve NBA 2K24 gibi oyunlar var.
İşte indirime giren oyunların bir listesi:
|Oyunun Adı
|Normalde Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Elden Ring
|39.99 dolar (1.166.11 TL)
|23.99 dolar (699.53 TL)
|Dead by Daylight
|10.49 dolar (305.88 TL)
|3.67 dolar (107.01 TL)
|Forza Horizon 5
|32.78 dolar (955.86 TL)
|16.39 dolar (477.93 TL)
|Forza Horizon 4
|19.99 dolar (582.91 TL)
|6.59 dolar (192.16 TL)
|Resident Evil 4 Remake
|44.99 dolar (1.311.91 TL)
|22.49 dolar (655.81 TL)
|Euro Truck Simulator 2
|10.09 dolar (294.22 TL)
|2.52 dolar (73.48 TL)
|Ghostrunner 2
|18.99 dolar (553.75 TL)
|13.29 dolar (387.54 TL)
|The Outlast Trials
|14.99 dolar (437.11 TL)
|11.24 dolar (327.76 TL)
|NBA 2K24
|59.99 dolar (1.749.31 TL)
|20.99 dolar (612.07 TL)
|Dying Light 2 Stay Human
|39.99 dolar (1.166.11 TL)
|19.99 dolar (582.91 TL)
|Rust
|39.99 dolar (1.166.11 TL)
|26.79 dolar (781.19 TL)
|Battlefield 1
|39.99 dolar (1.166.11 TL)
|3.99 dolar (116.35 TL)
|Detroit: Become Human
|21.99 dolar (641.23 TL)
|8.79 dolar (256.32 TL)
|Far Cry 6
|47.99 dolar (1.399.39 TL)
|11.99 dolar (349.63 TL)
|Days Gone
|49.99 dolar (1.457.67 TL)
|12.49 dolar (364.20 TL)
|Stray
|13.99 dolar (407.94 TL)
|9.23 dolar (269.15 TL)
|Assassin's Creed Valhalla
|47.99 dolar (1.399.39 TL)
|11.99 dolar (349.63 TL)
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