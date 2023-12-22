Steam'de Kış İndirimleri başladı! Hangi oyun ne kadar indirimde?

Yayınlanma: 22.12.2023 - 14:29

Güncelleme: 22.12.2023 - 14:33

Steam'de kış dönemi başladı. Oyunlarda başlayan bu yeni indirimler popüler oyunları almayı daha kolay hale getirebilir.

Steam'deki Kış İndirimi 21 Aralık'ta başladı ve 4 Ocak 21.00'e kadar sürecek.

STEAM KIŞ İNDİRİMİ BAŞLADI! İŞTE İNDİRİMDEKİ OYUNLAR

Bu kapsamda indirime giren oyunlar arasında Elden Ring, Dead by Daylight, Forza serisi, Resident Evil 4 Remake ve NBA 2K24 gibi oyunlar var.

İşte indirime giren oyunların bir listesi: