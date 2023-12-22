Steam'de Kış İndirimleri başladı! Hangi oyun ne kadar indirimde?

Steam'de bu sefer de kış sezonu indirimleri başladı. Türkiye'de fiyatları dolar kurundan vermeye başlayan Steam'de indirim sezonları artık daha önemli.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 14:29
Steam'de Kış İndirimleri başladı! Hangi oyun ne kadar indirimde?
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Steam'de kış dönemi başladı. Oyunlarda başlayan bu yeni indirimler popüler oyunları almayı daha kolay hale getirebilir.

Steam'deki Kış İndirimi 21 Aralık'ta başladı ve 4 Ocak 21.00'e kadar sürecek. 

STEAM KIŞ İNDİRİMİ BAŞLADI! İŞTE İNDİRİMDEKİ OYUNLAR

Bu kapsamda indirime giren oyunlar arasında Elden Ring, Dead by Daylight, Forza serisi, Resident Evil 4 Remake ve NBA 2K24 gibi oyunlar var.

İşte indirime giren oyunların bir listesi:

Oyunun Adı Normalde Fiyatı  İndirimli Fiyatı 
Elden Ring 39.99 dolar (1.166.11 TL) 23.99 dolar (699.53 TL) 
Dead by Daylight 10.49 dolar (305.88 TL) 3.67 dolar (107.01 TL)
Forza Horizon 5 32.78 dolar (955.86 TL) 16.39 dolar (477.93 TL)
Forza Horizon 4  19.99 dolar (582.91 TL) 6.59 dolar (192.16 TL)
Resident Evil 4 Remake 44.99 dolar (1.311.91 TL) 22.49 dolar (655.81 TL)
Euro Truck Simulator 2 10.09 dolar (294.22 TL) 2.52 dolar (73.48 TL)
Ghostrunner 2 18.99 dolar (553.75 TL) 13.29 dolar (387.54 TL)
The Outlast Trials  14.99 dolar (437.11 TL) 11.24 dolar (327.76 TL)
NBA 2K24  59.99 dolar (1.749.31 TL) 20.99 dolar (612.07 TL)
Dying Light 2 Stay Human 39.99 dolar (1.166.11 TL) 19.99 dolar (582.91 TL)
Rust  39.99 dolar (1.166.11 TL) 26.79 dolar (781.19 TL)
Battlefield 1  39.99 dolar (1.166.11 TL) 3.99 dolar (116.35 TL)
Detroit: Become Human 21.99 dolar (641.23 TL) 8.79 dolar (256.32 TL)
Far Cry 6 47.99 dolar (1.399.39 TL) 11.99 dolar (349.63 TL)
Days Gone 49.99 dolar (1.457.67 TL) 12.49 dolar (364.20 TL)
Stray  13.99 dolar (407.94 TL)  9.23 dolar (269.15 TL)
Assassin's Creed Valhalla 47.99 dolar (1.399.39 TL) 11.99 dolar (349.63 TL)

Steam Kış İndirimleri 2023 Steam Kış İndirimleri

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