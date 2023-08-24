Önce Google'a gelmişti, YouTube için 'mırıldanarak' şarkı bulma

Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:35

Güncelleme: 24.08.2023 - 12:35

Google'ın servislerinden biri olan YouTube için mırıldanarak şarkı bulma sistemi geliyor. Daha önce Google için gelen sistem, 2020 yılında karşımıza çıkmıştı.

Yararlı özellik, aklınıza gelmeyen ancak melodisini hatırladığınız şarkıları bulmada yardımcı olacak.

Yeni özellik şu anda Android kullanıcılarıyla test ediliyor. Burada gelişmiş bir yapay zeka sistemini kullanan Google, üç saniyelik mırıldanma ile şarkıları bulmaya imkan sağlayacak.