Önce Google'a gelmişti, YouTube için 'mırıldanarak' şarkı bulma

YouTube için mırıldanarak şarkı bulma sistemi test sürecine girdi. Daha önce Google'a gelen özellik, şimdi de YouTube için yolda.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:35
Önce Google'a gelmişti, YouTube için 'mırıldanarak' şarkı bulma
Abone Ol google-news

Google'ın servislerinden biri olan YouTube için mırıldanarak şarkı bulma sistemi geliyor. Daha önce Google için gelen sistem, 2020 yılında karşımıza çıkmıştı.

Yararlı özellik, aklınıza gelmeyen ancak melodisini hatırladığınız şarkıları bulmada yardımcı olacak.

Yeni özellik şu anda Android kullanıcılarıyla test ediliyor. Burada gelişmiş bir yapay zeka sistemini kullanan Google, üç saniyelik mırıldanma ile şarkıları bulmaya imkan sağlayacak. 

 


Player Alanı
youtube YouTube mırıldanarak şarkı bulma YouTube mırıldanarak şarkı bulma özelliği

İlgili Haberler

YouTube'dan kanserle ilgili videolara yönelik düzenleme

YouTube'dan kanserle ilgili videolara yönelik düzenleme
Beklenen oldu! YouTube ve Netflix televizyonu yendi

Beklenen oldu! YouTube ve Netflix televizyonu yendi
YouTube yeni özelliklerini teste aldı

YouTube yeni özelliklerini teste aldı

En Çok Okunan Haberler