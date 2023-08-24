Önce Google'a gelmişti, YouTube için 'mırıldanarak' şarkı bulma
YouTube için mırıldanarak şarkı bulma sistemi test sürecine girdi. Daha önce Google'a gelen özellik, şimdi de YouTube için yolda.
Google'ın servislerinden biri olan YouTube için mırıldanarak şarkı bulma sistemi geliyor. Daha önce Google için gelen sistem, 2020 yılında karşımıza çıkmıştı.
Yararlı özellik, aklınıza gelmeyen ancak melodisini hatırladığınız şarkıları bulmada yardımcı olacak.
Yeni özellik şu anda Android kullanıcılarıyla test ediliyor. Burada gelişmiş bir yapay zeka sistemini kullanan Google, üç saniyelik mırıldanma ile şarkıları bulmaya imkan sağlayacak.
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