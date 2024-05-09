Google AlphaFold 3 modelini duyurdu! İşte yetenekleri

Yayınlanma: 09.05.2024 - 13:48

Güncelleme: 09.05.2024 - 13:48

ABD merkezli teknoloji devi Google; tıp, tarım, malzeme bilimi ve ilaç sektörü için geliştirilen yapay zekası AlphaFold'un en yeni sürümünü duyurdu. "AlphaFold 3" olarak isimlendirilen yeni yapay zeka, özellikle de tıp alanındaki yetenekleriyle ilgi çekecek gibi görünüyor. Zira bu yapay zeka, DNA, RNA ve ligandların modellemesini yapabiliyor.

AlphaFold'un önceki sürümleri, sadece proteinlerin yapı modellerini tahmin edebiliyordu. AlphaFold 3 ile bu yetenek, zirve noktaya taşınmış oldu. Üstelik yeni yapay zeka modelinin doğru tahmin yeteneği, öncekilerden yüzde 50 daha iyi. Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis tarafından yapılan açıklamada, yeni yapay zeka ile biyolojinin en derinine inilebileceği ifade edildi.

YENİ YAPAY ZEKA, İLAÇ KEŞİFLERİ İÇİN KULLANILMAYA BAŞLADI

Webtekno'nun aktardığına göre AlphaFold 3, bilim insanları için oldukça basit bir çalışma mantığına sahip. İçinde moleküler yapıların bulunduğu büyük bir kütüphaneye ev sahipliği yapan yapay zeka, bilim insanlarının girdilerine göre 3 boyutlu modeller üretiyor. AlphaFold 3'ün 3 boyutlu model üretme yeteneği, Stable Diffusion benzeri bir yapay zeka modeli ile sağlanıyor. Ve Google'ın en yeni yapay zeka modeli, daha şimdiden ilaç keşifleri için kullanılömaya başlamış durumda.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre AlphaFold 3, geniş bir bilim topluluğu ve politika yapıcılarla iş birliğinde geliştirildi. Bu tür bir yapay zekanın salgın hastalık gibi durumlar için de kullanılabileceğinin farkında olan şirket, olası tehditler için de gerekli çalışmaları yaptığını söyledi.