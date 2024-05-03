Google, Gemini'yi Chrome adres çubuğuna taşıdı

Google, Gemini yapay zeka modelini Chrome'la buluşturdu. Gemini, direkt olarak adres çubuğuna eklendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:52
Google, Gemini'yi Chrome adres çubuğuna taşıdı
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Google, Gemini adlı yapay zeka modelini bir süre önce tanıtmıştı. GPT-4'e rakip olan bu yapay zeka modeli, farklı görev ve cihazlarda kullanılabiliyor. Google'ın sunduğu Gemini, Android tarafında Google Asistan'ın yerini almaya başlamıştı. 

GEMINI CHROME İÇİN ADRES ÇUBUĞUNA SUNULDU

Gemini'nin ultra, pro ve nano gibi sürümleri var. Bu sürümlerden ultra olan en büyük ve yetenekli olarak tanımlanıyorken, pro model çeşitli görevlerle sınırlanıyor. Gemini Nano ise mobil cihazlarda kullanılması için tasarlandı.

Google yeni, Gemini'yi masaüstü cihazlarda daha pratik bir şekilde kullanılması için Chrome'un adres çubuğuna getirildi. Bu sayede siteye girmeye gerek kalmadan direkt olarak adres çubuğu kullanılabiliyor.

Nasıl yapılır?

Google arama çubuğuna @gemini yazmak yeterli, bundan sonra direkt olarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz.


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