Google, Android için yeni bir özelliği kullanıma açtı

29.08.2025 19:49:00
Google, arkadaşlarınız aradığında görünen Android için özelleştirilebilir arama kartlarını kullanıma sundu.

Google'ın Arama Kartları adı verilen özelliği kısa bir süre önce test ediliyordu. Ancak özellik, kısa bir süre önce Android kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Uygulamanın yeni sürümü indirildiğinde tüm giden ve gelen aramalar için ayarlama yapabileceksiniz.

Kişiler ve Telefon uygulamaları için sunulan bu özelleştirilebilir arama kartları, biri sizi ardığında ekranınızda görünecek kişi fotoğrafı ve adı ayarlamaya imkan sağlıyor. 

Image

Burada kişinin arama kartındaki fotoğrafı isterseniz galerinizden seçebilir ya da o an kameraya ulaşarak çekip ekleyebilirsiniz. Kişinin ayrıca adının yazacağı yazı tipini ve rengini de ayarlamak mümkün. Ayarlama yaptığınız kişiler aradıklarında arama kartı telefonunun ekranını kaplayacak.

Öte yandan bu Samsung cihazlarda benzer şekilde çalışan bir özellik. Profil kartı adı verilen bu özellik, halihazırda kullanılabiliyor. 

Özellik, aşamalı olarak kullanıma sunuluyor ve her ne kadar küresel olarak sunulsa da her kullanıcıya aynı anda ulaşmamış olabilir.

