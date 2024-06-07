App Store'de 2024 ödülleri belli oldu! Hangi uygulamalar en iyi?
Apple Tasarım Ödülleri için kazananlar açıklandı. Toplamda 14 uygulama ve oyun ödülleri kaptı.
Apple her yıl en iyi uygulamalar ve oyunlar için bir liste yayınlıyor. Burada farklı parametrelere göre listelenen uygulamalar ve oyunlar arasında en iyiler seçiliyor. Yıla damga vuran ve çok konuşulan uygulamalar da bu listede yer alıyor.
APPLE YILIN EN İYİ UYGULAMALARINI AÇIKLADI
Apple Tasarım Ödülleri kapsamında oluşturduğu bu listeyi uygulama ve oyun tasarımında yenilikçiliği, yaratıcılığı ve teknik başarıyı takdir etmek için hazırlıyor.
Apple Tasarım Ödülleri 2024 kazananlar listesi:
- Keyif ve Eğlence: Bears Gratitude ve NYT Games
- Kapsayıcılık: oko ve Crayola Adventures
- İnovasyon: Procreate Dreams ve Lost in Play
- Etkileşim: Crouton ve Rytmos
- Sosyal Etki: Gentler Streak Fitness Tracker ve The Wreck
- Görseller ve Grafikler: Rooms ve Lies of P
- Çevresel Bilgisayar: djay pro – DJ App & AI Mixer ve Blackbox
Finalde 7 farklı kategoride 42 finalist yer aldı. Her kategoride 1 oyun ve 1 uygulama ödülü kazandı.
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