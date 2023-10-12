Google dünyanın en büyük siber saldırısına uğradı!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 11:28

Güncelleme: 12.10.2023 - 11:28

Teknoloji devi Google, tarihinin en büyük DDoS (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırılarından birini başarıyla engellediğini duyurdu. Bu duyuru, Ağustos ayında kaydedilen bir önceki büyük saldırının 7.5 kat daha büyük olduğunu gösteriyor. Google, iki dakikalık bu saldırının, Eylül 2023 boyunca Wikipedia'da görüntülenen makale sayısından daha fazla istek oluşturduğunu belirtti.

Google'ın açıklamalarına göre, bu saldırı, HTTP/2 protokolündeki bir güvenlik açığı kullanılarak gerçekleştirildi. HTTP/2 protokolü, internet bağlantılarının daha hızlı ve verimli bir şekilde veri iletebilmesi için tasarlanmıştır. Ancak, bu özellikler aynı zamanda DDoS saldırılarının da daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanımış.

DDoS saldırıları, hedeflenen bir web sitesi veya çevrimiçi hizmetin yüksek talep nedeniyle çevrimdışı kalmasına yol açabilir. Google, bu güvenlik açığının farkına varır varmaz, sektördeki diğer şirketlerle işbirliği yaparak sorunu gidermeye çalıştı.

DDoS saldırıları, siber suçların yarattığı birçok olumsuz sonuca yol açabilir. Kullanıcılar, banka işlemleri yapma, sosyal medya hesaplarına erişim ve çevrimiçi oyun oynama gibi çevrimiçi hizmetlere erişimlerini kaybedebilirler. Bu nedenle, şirketlerin bu tür saldırılara karşı güvenlik önlemleri alması kritik bir önem taşımaktadır.