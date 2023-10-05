Google, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerini tanıttı

Google'ın aylardır sızıntılarla gündeme gelen meşhur telefonu Pixel 8 serisi tanıtıldı. İşte Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinin özellikleri ve fiyatı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 00:00
Google, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerini tanıttı
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Google Pixel serisine yeni modeller ekledi. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerini tanıtan Google, bu cihazlarda pil ömrüyle diğer modellerle rekabet etmeyi planlıyor. Zira Apple'ın yeni iPhone 15'lerini tiye alan reklamlarıyla adından söz ettiren Google, Pixel 8 serisinde 'çok daha iyi bir tasarım ve performans' sunmayı vadediyor.

GOOGLE PIXEL 8 VE PIXEL 8 PRO ÖZELLİKLERİ

Türkiye'de resmi olarak satılmayan ancak dünyada oldukça popüler olan telefon serisinin yeni üyeleri önceki modellere göre öne çıkan özelliklere sahip. 

Pixel 8 modelinde 6.2 inçlik bir ekran var, bu ekran Pixel 8 Pro'da 6.7 inçe kadar çıkıyor. Google yeni bir ekrana geçiş yapıyor. Actua ekran olarak adlandırılan bu ekran Pixel 8'de 2000 nite kadar parlaklık sunarken, Pixel 8 Pro'da 2400 nit parlaklığa çıkıyor.

Pixel 8'de 60Hz'den 120Hz'e kadar farklı ekran yenileme hızlarına ulaşılabiliyorken, Pixel 8 Pro'da 120Hz sunuluyor. Burada istenirse 1Hz'e kadar ekran yenileme hızı düşürülebiliyor.

Modellerden standart olanda 4355mAh bir batarya bulunurken pro modelde 5050mAh batarya var. 

RAM tarafında ise Pixel 8'de 8GB, Pixel 8 Pro'da ise 12 GB RAM var.

Kamerada ise 50 MP ile bizleri karşılayan telefonlar, 8x yakınlaştırma ve 2x optik yakınlaştırma sunuluyor.

Pixel 8 700 dolardan başlıyorken, Pixel 8 Pro 1000 dolardan başlayan fiyatlarla satışa 12 Ekim'de çıkacak. 


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