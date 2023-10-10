Google'dan bükülebilir kaşık klavyeden sonra klavye tuşu şapka!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 13:18

Güncelleme: 10.10.2023 - 13:18

Google farklı pek çok ülkede daha lokal ya da farklı çalışmalar yapıyor. Google Japonya'da ise geçen yıllardan bu yana ilginç tasarımlı ürünler duyuruluyor. Bu ürünler ticari kullanımdan ziyade, insanların kendi evlerinde kullanabilecekleri ve 'pratik işlevsel' ürünler oluyor. GitHub sayfasından evde üretim için gerekli olan şeyleri aktaran Google Japonya'da bu sefer dev bir tuş şeklinde şapka tasarlandı.

İLGİNÇ TASARIMLI ŞAPKA

Bu şapka, dev bir tuş gibi gözükse de telefonlara Bluetooth üzerinden bağlanıyor ve yazı yazmaya olanak sağlıyor. Şapkada yer alan hareket sensörü, şapkanın yönünü algılıyor. Her açıda da farklı bir karakter konumlandırılıyor bu sayede şapka döndürülerek yazı yazmak mümkün oluyor. Kulağa oldukça ilginç gelse de Google Japonya'da daha önce buna benzer tasarımlar yer alıyor.

Esnek yapıda bir kaşık olarak tasarlanan bir başka ürün klavye işlevi görüyordu. Bükülebilir yapısıyla ve içine eklenen sensörler sayesinde kişiler bu ürünü klavye olarak kullanabiliyordu.

Bir başka klavye çözümü de kupa ve klavyeyi birleştirmek olmuştu. Google Japonya ekibi, bir kupa formunda tasarladıkları klavyeyi sunmuştu.