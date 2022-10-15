Google Pixel Fold için detaylar gelmeye devam ediyor!

15 Ekim 2022 Cumartesi, 12:34

Google'ın bir süredir üstünde çalıştığı hakkında haberler gelen telefonu hakkında bazı detaylara ulaşıldı. Android 12L sürümünün tanıtılmasının ardından sürümün kaynak kodlarında keşfedilen Pixel Fold, katlanabilir yapısının ötesinde bazı ekran özellikleriyle de sızdırıldı.

GOOGLE PIXEL FOLD HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ

Konu hakkında bir süredir paylaşımlar zaten yapılıyor. Cihaz hakkında ortaya çıkan en son detaylara göre kod adı Felix olan cihazın iç ve dış ekranı bulunacak ve Samsung tarafından geliştirilen ekranlar olacak. İç ekranın 1840 x 2208 piksel çözünürlüğü olacak.

Cihazın 800 nit parlaklığı olacağı ve maksimum da 1200 nite ulaşabileceği aktarılıyor. Ekranın şu anda standart hale gelen 120Hz ekran yenileme hızında sunulacak. Öte yandan 9to5Google tarafından incelenen APK dosyalarında Pixel Fold'a dair bir iz bulundu. Kaynak kodunda isPixel2022Foldable ifadesi yer alıyor.