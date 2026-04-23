Cumhuriyet Gazetesi Logo
Google'da yapay zeka etkisi: Yeni üretilen kodların yüzde 75'i yapay zekadan

Google'da yapay zeka etkisi: Yeni üretilen kodların yüzde 75'i yapay zekadan

23.04.2026 19:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Google'da yapay zeka etkisi: Yeni üretilen kodların yüzde 75'i yapay zekadan

Yapay zekanın her alanı ele geçirmesinin ardından devasa şirketlerden hamleler gelmeye devam ediyor. Google'ın yeni kodlarının yüzde 75'i artık yapay zeka ile yazılıyor.

Teknoloji şirketleri hem daha hızlı hem de daha az maliyete mal olduğu için yapay zekayı işlerinde kullanıyor. Bu sebeple binlerce çalışanıyla yollarını ayıran şirketlerin yanı sıra artık kodlama tarafında yapay zekayı çok büyük oranda kullanıyor. Google CEO'su Sundar Pichai şirketteki yeni kodların yüzde 75'inin yapay zeka üretildiğini söyledi. 

Daha önce 2024 yılındaki açıklamasında Google'daki tüm yeni kodların dörtte birinden fazlasının yapay zekayla üretildiğini söyleyen Pichai, son aşamada artık bu kodların yüzde 75 civarında yapay zeka ile üretildiğini belirtti. Bu oranın geçen sonbaharda yüzde 50 civarında olduğunun altını çizdi.

Söylenene göre burada yapay zeka tarafından yazılan yeni kodlar, mühendislerin kontrol ve onayından geçiyor. Sonrasında işler duruma sokuluyor. 

OpenAI ve Anthropic gibi iddialı rakipleri bulunan Google, yapay zeka alanına büyük yatırım yapıyor.

Blog yazısı kaleme alan Pichai, Google'ın genel olarak vizyonundan bahsetti. İş akınlarında tamamen yapay zeka ajanlarına geçiş yaptıklarını aktaran Pichai, şirketin mühendislerinin tamamen otonom dijital görevleri yönettiğini, ve takip ettiği aktardı.

 

İlgili Konular: #google #Yapay zeka #kodlama

