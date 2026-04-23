OpenAI, sağlık çalışanları için özel bir sürüm duyurdu

OpenAI, ChatGPT'nin her alanda kullanılmasını istiyor. Özellikle sağlık alanında kullanıcıların danıştıkları bir araç pozisyonunda olması isteniyor. OpenAI, bu bağlamda yeni Clinicians sürümünü duyurdu. Bu araç dokümantasyon ve tıbbi araştırma gibi klinik görevleri desteklemek üzere tasarlanmış bir sürüm olarak karşımıza çıkıyor.

Yapay zeka şirketi, ABD'den başlayarak, mesleğini doğrulanmış tüm doktorlar, hemşireler, doktor asistanları ve eczacılar için yapay zeka aracını ücretsiz hale getirdiğini aktardı. OpenAI, zaman içinde erişimi daha fazla ülke ve gruba genişletmeyi planladığını belirtiyor.

OpenAI, ChatGPT'nin klinik alanda kullanım oranının geçen yıl iki kattan fazla arttığını söylüyor.

Amerikan Tıp Birliği'nin raporuna göreyse hekimlerin yapay zeka kullanımı 2023'ten bu yana iki katından fazla arttı. Birliğin yaptığı ankete katılanların yüzde 81'i şu anda bu teknolojiyi profesyonel bir bağlamda kullandıklarını bildiriyor.

OpenAI bir blog yazısında, ChatGPT'ye sağlık çalışanlarının ücretsiz erişimini sağlamanın bir sonraki adım olduğunu ve şirketin sağlık hizmetleri için sürekli modellerini güçlendirdiklerini belirtti.

Şirket, sağlık çalışanları için olan sürümün yeteneklerini geliştirmek ve iyileştirmek için yüzlerce hekimle çalıştığını aktardı.

Bu aracın ayrıca "milyonlarca saygın, hakemli tıp kaynağından" elde edilen kanıtlara erişim sağlayan bir klinik arama aracına da erişim imkanı sunduğu belirtiliyor.