Tim Cook'tan Apple Maps'in çıkışıyla ilgili itiraf

23.04.2026 18:00:00
Apple'ın 1 Eylül'de görevden ayrılacak CEO'su Tim Cook'tan Apple Maps'in 2012'deki çıkışına yönelik açıklama geldi.

Apple'daki CEO'luk görevinden 1 Eylül tarihinde resmi olarak ayrılacağı açıklanan Tim Cook, Apple Maps ile ilgili hatasıyla ilgili konuştu. Cook, 2012 yılında servisin ilk kullanıma sunulduğu zaman sorunlarla dolu olduğunu ve bu şekilde çıktığı için kullanıcıların eleştirilerine maruz kaldıklarını aktardı.

Kullanıcıların haklı olduğunu düşünen Cook, bu fiyaskoyu Apple'ın başındayken ilk büyük hatası olduğunu kabul etti.

Hatta, kullanıcılardan gelen olumsuz yorumların ardından Apple Maps'in şimdilik o kadar iyi olmadığı ve diğer uygulamaların kullanılabileceği önerildi.

Haritalar uygulaması ilk çıktığı zamanlarda, yanlış etkinlenmiş yer işaretleri, hatalı yol tarifleri ve o zamanlarda en popüler servislerden biri olan Google Maps'in gerisinde kalmıştı. 

Cook'a göre mevcut harita uygulamaları arasında Apple Maps artık en iyisi. 

En gurur duyduğu işler arasında ise Apple Watch ve bunun etrafında kurulan sağlık özellikleri ve ekosistemi olduğunu söyledi. Cihaz sayesinde hayatı kurtulan kullanıcıların olması onu oldukça etkilemiş.

NASA, Roman Uzay Teleskobu'nu fırlatmayı planladığı tarihi açıkladı NASA, Roman Uzay Teleskobu'nu eylül ayının başlarında fırlatmayı planlıyor.
Bilim dünyasını sarsan araştırma: İnsan dilinin genetik kökeni Neandertallere uzanıyor olabilir Iowa Üniversitesi'nin yürüttüğü genetik çalışmalar, konuşma yeteneğinin modern insanlardan çok daha önce evrimleştiğini ve Neandertallerin de karmaşık bir iletişim becerisine sahip olabileceğini ortaya koydu.
İki astronot adayı, Çin'in uzay programında yer almak üzere seçildi Çin'de eğitim gören iki Pakistanlı astronot adayının, ülkenin uzay programına katılmak üzere seçildiği bildirildi.