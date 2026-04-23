Tim Cook'tan Apple Maps'in çıkışıyla ilgili itiraf

Apple'daki CEO'luk görevinden 1 Eylül tarihinde resmi olarak ayrılacağı açıklanan Tim Cook, Apple Maps ile ilgili hatasıyla ilgili konuştu. Cook, 2012 yılında servisin ilk kullanıma sunulduğu zaman sorunlarla dolu olduğunu ve bu şekilde çıktığı için kullanıcıların eleştirilerine maruz kaldıklarını aktardı.

Kullanıcıların haklı olduğunu düşünen Cook, bu fiyaskoyu Apple'ın başındayken ilk büyük hatası olduğunu kabul etti.

Hatta, kullanıcılardan gelen olumsuz yorumların ardından Apple Maps'in şimdilik o kadar iyi olmadığı ve diğer uygulamaların kullanılabileceği önerildi.

Haritalar uygulaması ilk çıktığı zamanlarda, yanlış etkinlenmiş yer işaretleri, hatalı yol tarifleri ve o zamanlarda en popüler servislerden biri olan Google Maps'in gerisinde kalmıştı.

Cook'a göre mevcut harita uygulamaları arasında Apple Maps artık en iyisi.

En gurur duyduğu işler arasında ise Apple Watch ve bunun etrafında kurulan sağlık özellikleri ve ekosistemi olduğunu söyledi. Cihaz sayesinde hayatı kurtulan kullanıcıların olması onu oldukça etkilemiş.