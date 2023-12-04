Yayınlanma: 04.12.2023 - 11:27

Güncelleme: 04.12.2023 - 11:27

Marmara denizinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem bütün çevre illerden hissedildi. Depremin birkaç saniye öncesinden Google Android işletim sistemine sahip cihazlara erken uyarı bildirimi gönderdi. Birçok yurttaş bu bilriimlerin nasıl gönderildiğini ve nasıl aktif edildiğini merak etmeye başladı. Peki, Google deprem uyarı sistemi nedir? Deprem erken uyarı sistemi nasıl çalışır? Deprem erken uyarı sistemi nasıl aktif edilir?

GOOGLE DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ NEDİR?

Teknoloji devi Google sahip olduğu Android işletim sistemine sahip cihaz kullanan kullanıcılarına deprem erken uyarı sistemi adlı bir hizmet sunuyor. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar deprem olmadan önce bildirim alıp önlem alabiliyorlar. Saniyelerin bile büyük önem taşıdığı deprem öncesinde sistem hayat kurtarıyor. Google'ın deprem erken uyarı sistemi telefonlarda bulunan ivmeölçer ile verileri alıp analiz ediyor. Telefon tamamen hareketsiz iken sarsıntı olması durumunda ve herkeste aynı türde sarsıntı olduğu taktirde deprem bildirimi gönderiyor.

Sistem 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için şiddete ve yoğunluğa bağlı olarak "Farkında Ol" ve "Harekete Geç" olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor.

GOOGLE DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Google'ın deprem erken uyarı sistemi ücretsiz olarak Android kullanıcılara sunuluyor. Sistemi kullanmak için kullanıcıların deprem öncesinde internete bağlı olmaları gerekiyor. Sistem sadece Android OS 5.0 ve üzeri telefonlarda çalışıyor.

Bu gereksinimleri karşılayan telefonlarda kullanıcıların sadece bildirimleri aktif etmeleri gerekiyor. Bildirimleri aktif etmek için ise cihaz ayarlarından "Deprem Uyarıları" seçeneğini aktif etmeleri gerekiyor.