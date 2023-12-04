İmamoğlu'ndan Marmara'daki depreme ilişkin açıklama

AFAD, Marmara Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depreme ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Depremden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 11:06
İmamoğlu'ndan Marmara'daki depreme ilişkin açıklama
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul, Bursa ve Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Depreme ilişkin açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medfya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da da hissesilen Gemlik merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz."


afad deprem istanbul büyük marmara denizi Marmara Ekrem İmamoğlu İmamoğlu İstanbul

İlgili Haberler

Filipinler'de iki gün üst üste deprem: 7 büyüklüğünde

Filipinler'de iki gün üst üste deprem: 7 büyüklüğünde
Filipinler'de 3. günde 3. deprem: 6,9 büyüklüğünde

Filipinler'de 3. günde 3. deprem: 6,9 büyüklüğünde
Son depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Son depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu?

En Çok Okunan Haberler