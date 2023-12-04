İmamoğlu'ndan Marmara'daki depreme ilişkin açıklama

Yayınlanma: 04.12.2023 - 11:06

Güncelleme: 04.12.2023 - 11:11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul, Bursa ve Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Depreme ilişkin açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medfya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da da hissesilen Gemlik merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz."