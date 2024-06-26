Google etkinliğinin tarihini duyurdu! Yeni Pixel ve daha fazlası

Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:40

Güncelleme: 26.06.2024 - 09:40

Google, yazılımları ve donanımları için ayrı etkinlikler düzenliyor. Made by Google ise donanım tarafındaki etkinliği oluyor. Buna göre Made by Google 2024 etkinliği, 13 Ağustos Salı günü 20.00’de başlayacak.

MADE BY GOOGLE 2024 AĞUSTOSTA

Etkinlik kapsamında yapay zeka atılımları ve yeni Pixel cihazlar tanıtılacak.

Bu etkinlikte ise Google'ın Pixel 9 serisine ek olarak Pixel Watch 3'ü ve Pixel Buds Pro 2'yi tanıtması bekleniyor.