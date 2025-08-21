Google Fotoğraflar'a ses ile düzenleme geliyor

Yapay zeka özelliklerini aktif bir şekilde ekosistemine dahil eden Google, bu sefer Fotoğraflar uygulamasına yeni bir imkan ekliyor. Özellik sayesinde kullanıcılar fotoğrafları konuşarak düzenleyebiliyor.

Google'ın tüm cihazlara bu özelliği getirmeyi planladığı ancak ilk aşamada Google'ın Pixel 10 cihazına getireceği belirtiliyor.

Özellik her ne kadar sadece sesli komutlar verilerek fotoğraf düzenlemeye imkan sağlasa da isteyen kullanıcılar yazılı olarak komutlar vererek de özelliği kullanabilecek.

Google, özelliği paylaştığı kısa bir klipte eski bir fotoğrafı daha iyi hale getirmek isteyenlere, sadece 'bu fotoğrafı iyileştir' demesinin yeterli olacağını gösteriyor. Öte yandan bu komutu isterseniz yazılı olarak da verebiliyorsunuz.