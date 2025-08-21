Cumhuriyet Gazetesi Logo
Google Fotoğraflar'a ses ile düzenleme geliyor

Google Fotoğraflar'a ses ile düzenleme geliyor

21.08.2025 19:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Google Fotoğraflar'a ses ile düzenleme geliyor

Google'ın Fotoğraflar uygulamasına gelecek bu yeni özellik yapay zeka ile sunuluyor.

Yapay zeka özelliklerini aktif bir şekilde ekosistemine dahil eden Google, bu sefer Fotoğraflar uygulamasına yeni bir imkan ekliyor. Özellik sayesinde kullanıcılar fotoğrafları konuşarak düzenleyebiliyor. 

Google'ın tüm cihazlara bu özelliği getirmeyi planladığı ancak ilk aşamada Google'ın Pixel 10 cihazına getireceği belirtiliyor.

Özellik her ne kadar sadece sesli komutlar verilerek fotoğraf düzenlemeye imkan sağlasa da isteyen kullanıcılar yazılı olarak komutlar vererek de özelliği kullanabilecek.

Google, özelliği paylaştığı kısa bir klipte eski bir fotoğrafı daha iyi hale getirmek isteyenlere, sadece 'bu fotoğrafı iyileştir' demesinin yeterli olacağını gösteriyor. Öte yandan bu komutu isterseniz yazılı olarak da verebiliyorsunuz.

İlgili Konular: #google #Yapay zeka #Google Fotoğraflar

İlgili Haberler

Apple, iPhone 17 serisini 9 Eylül'de tanıtacak
Apple, iPhone 17 serisini 9 Eylül'de tanıtacak Apple'ın TV uygulamasında kısa süreliğine 9 Eylül'de yapılacak etkinliğin duyurusu göründü. Etkinlik duyurusu silinse de ekran görüntülerinde tarih net bir şekilde görülüyor.
Apple yapay zeka yarışında geri kalmakla eleştiriliyor
Apple yapay zeka yarışında geri kalmakla eleştiriliyor Akıllı telefon dünyasında yapay zekanın önemi giderek artarken Apple, yapay zeka alanında rakiplerinin gerisinde kaldığı eleştirilerine maruz kalıyor.
Star Trek: Voyager Across the Unknown duyuruldu
Star Trek: Voyager Across the Unknown duyuruldu Yeni duyurulan Star Trek oyunu, 1990'ların Star Trek dönemini anlatıyor. Hayatta kalma türünde sunulan oyun, keşif başta olmak üzere gemi ve kaynak yönetimi öğelerini de içeriyor.