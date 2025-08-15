Cumhuriyet Gazetesi Logo
Google Fotoğraflar'da yapay zeka ile düzenlenmiş içerikler anlaşılacak

Google Fotoğraflar'da yapay zeka ile düzenlenmiş içerikler anlaşılacak

15.08.2025 20:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Google Fotoğraflar'da yapay zeka ile düzenlenmiş içerikler anlaşılacak

Google Fotoğraflar'a getirilmesi planlanan yeni özellik sayesinde artık bir görselin yapay zeka elinden mi çıktığını yoksa orijinal mi olduğu kolayca tespit edilecek.

Google Fotoğraflar için gelmesi planlanan yeni "Nasıl yapıldı?" özelliği, görselin orijinal mi yoksa yapay zeka ile oynanmış mı olduğu anlaşılacak. Bu sadece fotoğraflar için için değil video tarafı için de kullanılabilir olacak. 

Nasıl işleyecek? Google Fotoğraflar'da yer alacak özellik, merak edilen fotoğraf veya videonun ayrıntılar kısmında görülecek. Buraya eklenen ibare sayesinde görselin neyle çekildiği ya da yapay zeka ile mi üretildiği/düzenlendiği yazacak.

Burada, Content Credentials teknolojisine dayanan sistem, içeriklerde eksik ya da değiştirilmiş bilgiler tespit ettiğinde kişileri uyaracak.

İlgili Konular: #google #Yapay zeka #Google Fotoğraflar

İlgili Haberler

İnsan saçından diş macunu üretildi
İnsan saçından diş macunu üretildi Florürlü ürünlere alternatif olarak geliştirilen ve insan saçından elde edilen keratin bazlı yeni bir diş macunu, çürüklerin erken evrelerini durdurma ve aşınmış mineyi yeniden yapılandırma potansiyeli taşıyor. Uzmanlar yöntemin uygulanabilirliğini araştırıyor.
Call of Duty: Black Ops 7'nin çıkış tarihine yönelik sızıntı
Call of Duty: Black Ops 7'nin çıkış tarihine yönelik sızıntı Call of Duty: Black Ops 7'nin çıkış tarihine yönelik yeni bilgiler sızdırıldı. Buna göre oyun kasım ayında karşımıza çıkacak.
İngiltere, suç yerlerini tahmin için yapay zekayı kullanacak
İngiltere, suç yerlerini tahmin için yapay zekayı kullanacak İngiltere hükümeti, 2030 yılına kadar suç yerlerini tahmin etmek için yapay zekayı kullanmaya başlayacak.