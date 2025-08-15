Google Fotoğraflar'da yapay zeka ile düzenlenmiş içerikler anlaşılacak

Google Fotoğraflar için gelmesi planlanan yeni "Nasıl yapıldı?" özelliği, görselin orijinal mi yoksa yapay zeka ile oynanmış mı olduğu anlaşılacak. Bu sadece fotoğraflar için için değil video tarafı için de kullanılabilir olacak.

Nasıl işleyecek? Google Fotoğraflar'da yer alacak özellik, merak edilen fotoğraf veya videonun ayrıntılar kısmında görülecek. Buraya eklenen ibare sayesinde görselin neyle çekildiği ya da yapay zeka ile mi üretildiği/düzenlendiği yazacak.

Burada, Content Credentials teknolojisine dayanan sistem, içeriklerde eksik ya da değiştirilmiş bilgiler tespit ettiğinde kişileri uyaracak.