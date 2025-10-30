Google Gemini'nin aylık kullanıcı sayısı açıklandı

Google Gemini'nin aktif aylık kullanıcı sayısı 650 milyon kişiye ulaştı. Google'ın çatı şirketi Alphabet tarafından 2025 yılının üçüncü çeyrek kazançları paylaşıldı. Buna göre paylaşılan verilere göre Gemini bu yılın mart ayında aylık 350 milyon aktif kullanıcıya sahipti. Aylar içinde kullanıcısını artıran Gemini, geçen yılın ekim ayında yalnızca 90 milyon kullanıcıya sesleniyordu.

Google eylül ayında Nano Banana adını verdiği görüntü oluşturma uygulamasını duyurmuştu. Bu düzenleme aracı 23 milyon yeni Gemini kullanıcısı sağladı.

SimilarWeb tarafından daha önce paylaşılan verilere göre Gemini'nin pazar payı yaklaşık yüzde 13 arttı.