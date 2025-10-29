Cumhuriyet Gazetesi Logo
Google, Gmail ile ilgili haberlerin asılsız olduğunu duyurdu

Google, Gmail ile ilgili haberlerin asılsız olduğunu duyurdu

29.10.2025 18:31:00
Google, bir süre önce Gmail üzerinden milyonlarca kullanıcının bilgilerinin çalındığı haberilerine ilişkin açıklama yaptı.

Milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Gmail için yeni bir açıklama geldi. Gmail üzerinden milyonlarca kişinin şifre bilgilerinin çalındığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu duyuran Google, güvenlik önlemlerinin son derece güçlü olduğunu ancak bu tarz yalan haberin yapılmasının durumu zorlaştırdığını söylüyor. 

Mesele internet veri tabanının yanlış anlaşılması. 

Google'ın 27 Ekim'de yaptığı resmi açıklama ise şu şekilde:

Milyonlarca kullanıcıyı etkilediği söylenen bir Gmail güvenlik ihlalinin yaşandığına dair haberler doğru değil. Gmail’in güvenlik önlemleri son derece güçlü ve kullanıcılarımız güvende. Ortaya çıkan yanlış haberler internetteki veritabanlarının yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyor. Bu veritabanları, web genelinde gerçekleşen çeşitli kimlik hırsızlıklarını bir araya getiriyor. Bu durum, herhangi bir kişiye, araca veya platforma yönelik yeni bir saldırının göstergesi değildir.

 

Reports of a “Gmail security breach impacting millions of users” are false. Gmail’s defenses are strong, and users remain protected. 🧵👇

— News from Google (@NewsFromGoogle) October 27, 2025

