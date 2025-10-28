OPPO Find X9 ve X9 Pro modelleri küresel olarak çıktı

OPPO'nun ekim ayının başında Çin için tanıtmış olduğu Find X9 modellerini diğer ülkeler için de sundu. Find X9 serisinde yer alan kamera sistemi Hasselblad ile ortak geliştirildi. Telefonlarda aynı zamanda daha gelişmiş bir pil teknolojisi de yer alıyor.

Find X9 serisinde özel bir kamera sistemi yer alıyor.

Find X9, MediaTek’in Dimensity 9500 işlemcisine sahip. Telefon, 6,59 inç boyutunda, 120 Hz AMOLED ekranın yanı sıra 80W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarj desteğine sahip 7.025 mAh bataryaya sahip.

Telefonda aynı zamanda 32 megapiksel ön kamera yer alıyor arkada ise OIS destekli 50 megapiksel geniş açı, OIS destekli 50 megapiksel 3x periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı kameralar yer alıyor.

Find X9 Pro modeli ise 3 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek’in Dimensity 9500 işlemcisine sahip. Telefon modeli 6,78 inç boyutunda, 120 Hz AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. 80W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarj destekli 7.500 mAh batarya yer alıyor.

Tıpkı X9 modeli gibi 50 megapiksel ön kamerası bulunan telefonun OIS destekli 50 megapiksel geniş açılı, 200 megapikse 3x periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı kameraları bulunuyor.

Pro modelinde yer alan ve harici olarak sunulan telefoto lens ile telefonun optik yakınlaştırma kapasitesi 10x'e kadar çıkıyor.

Telefon küresel olarak çıktı ancak Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.