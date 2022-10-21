Google Mesajlar için sevilen iMessage özelliği gelecek

21 Ekim 2022 Cuma, 11:06

Google Mesajlar için yeni bir duyuru yapan Google, uygulamanın daha iyi bir deneyim sunması adına artık pek çok platformda ve uygulamada sunulan 'mesajlara tepki verme'yi bünyesine dahil ediyor.

BU YIL BİTMEDEN ÖZELLİĞİ GETİRECEK GÜNCELLEME GELECEK

Direkt Google'ın yayımladığı gönderide mesajlara 'tepki ekleme' özelliği duyurulmuş oldu. Tepki ekleme özelliği WhatsApp ve iMessage başta olmak üzere Twitter ve diğer bazı uygulamalarda da aktif bir şekilde kullanıcılara sunuluyor. Haliyle bir mesajlaşma uygulamasına bu kadar geç gelmesi şaşırtıyor.

Ayrıca kullanıcılar tıpkı iMessage’daki gibi grup sohbetlerinde cevap vermek istedikleri mesajı kaydırarak cevap verebilecek. Google bir güncelleme yayımlayarak özelliği kullanıcılara sunmaya planlıyor. Bu güncelleme ise 2023 yılına kadar sunulacak.