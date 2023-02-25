Google Mesajlar, WhatsApp gibi oluyor
Google Mesajlar için yapılan son güncellemede mesajların gönderildiği, teslim edildiği ve okunduğuna dair simgeler eklendi.
Google Mesajlar'da daha önce farklı bir altyapı kullanılıyordu ancak yeni güncellemeyle WhatsApp'ta olduğu gibi kullanıcıların mesajları gönderdiği, teslim edildiği ve okunduğunda dair bilgiler simge şeklinde yer almaya başlıyor.
GOOGLE MESAJLAR İÇİN YENİLİKLER GETİRİYOR
Bu simgeler direkt mesajın altında tik, iki tik ve içi doldurulmuş iki tik gibi simgeler yer alacak. (gönderildi tek tek, iletildi iki tik ve okundu içi doldurulmuş tik)
Daha önce bunun yerine mesajların altında gönderildi, iletildi ya da teslim edildi gibi ibareler yer alıyordu.
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