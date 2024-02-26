Google MWC 2024'te yeniliklerini duyurdu

Google Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeniliklerini duyurdu. Yapay zeka odaklı özelliklerini de duyuran Google'ın yaptığı duyurular dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 15:45
Google MWC 2024'te yeniliklerini duyurdu
Abone Ol google-news

Google da İspanya'da düzenen MWC 2024 kapsamında yeniliklerini duyurdu. Yapay zeka odağındaki gelişmelere ek olarak Android için geliştirmeler ve Gemini'yle ilgili müjdelenen duyurular dikkat çekti.

GOOGLE YAPAY ZEKAYI ANDROID'E ENTEGRE ETMEK İSTİYOR

Buna göre Google Mesajlar uygulamasının içinde artık üretken yapay zeka temelli Gemini'ye erişim sağlanacak. Bu sayede kullanıcılar akıllı özelliklere ulaşabilecekler. Mesajlarda, mesaj taslaklarının hazırlanmasını sağlayacak olan Gemini, aynı zamanda etkinlikler planlamayı sağlıyor.

Bu özellik ilk etapta İngilizce çıkacak ve şu anda beta testlerinde. 

Aynı şekilde Andorid Auto için de yapay zeka odaklı yenilikler duyuruldu. Kullanıcılar sürüş sıasında gelen mesajların içeriğini daha güvenli şekilde öğrenebilecek.

Google, Gemini ve Android tarafını daha entegre çalıştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 


google haberleri Google Android haberleri google android güncellemesi haberleri

İlgili Haberler

Google Pixel Fold 2'nin tasarımı bu şekilde olabilir

Google Pixel Fold 2'nin tasarımı bu şekilde olabilir
Google, Gemini'nin tartışma yaratan özelliğini askıya aldı

Google, Gemini'nin tartışma yaratan özelliğini askıya aldı
Google yeni nesil açık kaynak modeli Gemma'yı tanıttı

Google yeni nesil açık kaynak modeli Gemma'yı tanıttı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Derbi öncesi Beşiktaş'a 2 kötü haber!

Derbi öncesi Beşiktaş'a 2 kötü haber!
Mauro Icardi’nin cezası belli oldu… Icardi Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Mauro Icardi’nin cezası belli oldu… Icardi Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a hediye ettiği limuzinin akılalmaz özellikleri...

Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a hediye ettiği limuzinin akılalmaz özellikleri...
Al Ittifaq – Al Hilal maçı hangi kanalda? 26 Şubat 2024 maç günü

Al Ittifaq – Al Hilal maçı hangi kanalda? 26 Şubat 2024 maç günü
ÇEDES hız kesmiyor: Okulda maket mezar!

ÇEDES hız kesmiyor: Okulda maket mezar!
Beşiktaş’tan Mauro Icardi’nin cezasına tepki: ‘Baskı sonucu istediklerini aldılar’

Beşiktaş’tan Mauro Icardi’nin cezasına tepki: ‘Baskı sonucu istediklerini aldılar’
Kocasının temizlik takıntısı hakkında konuşan Esra Ezmeci'yi şaşırttı

Kocasının temizlik takıntısı hakkında konuşan Esra Ezmeci'yi şaşırttı
Yaşlı kadın yangında can verdi

Yaşlı kadın yangında can verdi