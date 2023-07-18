Pixel 8 Pro'nun dikkat çeken özellikleri ortaya çıktı

Google'ın yolda olan Pixel 8 Pro'sunun tasarımının dışında yeni özellikleri ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 15:14
Pixel 8 Pro'nun dikkat çeken özellikleri ortaya çıktı
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Google'ın kendine ait telefon modelleri bulunuyor. Pixel isimli telefonlar uzun süreli Android işletim sistemi desteği almasıyla öne çıkarken Türkiye'de resmi olarak satılmıyor. Google, Pixel serisinin yeni modeli Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'yu tanıtmaya hazırlanırken pro modelin yeni özellikleri sızdırıldı.

PIXEL 8 PRO'NUN YENİ ORTAYA ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Google Pixel 8 Pro'da 6.7 inç QHD+120Hz ekran yenileme hızı LTPO OLED ekran yer alacak. Tensor G3 işlemciye, 12 GB RAM ve 128 GB/256 GB olmak üzere iki seçenekli depolama alanı sunulacak. 

Telefonda ayrıca 27W kablolu şarj destekli 4.950 mAh batarya yer alacak. 

Cihazda yer alması beklenen kızılötesi sıcaklık sensörü ise kullanıcının ateşini bile ölçebilecek. Arka kamerada ise 50 MP, 64 MP ve 48 MP üçlü kurulum karşılayacak.

Daha önce rtaya çıkan bilgilere göre Google Pixel 8, yuvarlak bir gövde tasarımına sahip olacak. Arka tarafta telefonun oval bir alana yerleştirilmiş 3 adet kamera bulunacak. Bu alanın yanında ise "flaş" bölümü yer alacak.


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