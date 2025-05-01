Google Play Store'dan milyonlarca uygulama kaldırıldı

Yayınlanma: 01.05.2025 - 20:26

Güncelleme: 01.05.2025 - 20:26

Google'ın uygulama mağazası Play Store'da milyonlarca uygulama bulunuyor. Burada yer alan uygulamaların bir kısmı ise ya güvenilir değil ya da sahte. Bunlarla uzun yıllardır mücadele eden Google, 2024 yılı boyunca milyonlarca uygulamayı Play Store'dan kaldırdı.

GOOGLE PLAY'DAN KALİTESİZ UYGULAMALAR KALDIRILIYOR

Play Store'daki uygulama sayısı 2024 yılında 3,4 milyon iken, 2025'in ilk aylarında 1,8 milyona kadar düştü. Google'ın kaldırdığı uygulamalar arasında sahte uygulamaların yanı sıra düşük kaliteli uygulamalar da yer alıyor.

Google'ın Play Store'u daha iyi bir mağazaya dönüştürme çabaları kapsamında zaten her uygulamanın artık yayınlanmayacağı ve minimum kalite standardının benimseneceneği açıklanmıştı.